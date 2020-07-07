Решение АМКУ оштрафовать табачных производителей нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС – эксперт

07.07.2020, 3:41, Новости дня

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать четырех крупнейших производителей и дистрибьютора табачных изделий на 6,5 млрд грн по делу об антиконкурентных согласованных действиях противоречит ст. 255 Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Об этом 6 июля заявил эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин, пишет “РБК-Украина”.

В 2011 году АМКУ предоставил торговой компании “Мегаполис-Украина” (предыдущее название – Tedis Ukraine) все необходимые разрешения по концентрации оптовой торговли табачными изделиями, они действовали до 2018 года, напомнил Воротин. Эксперт отметил, что в 2018 году эти разрешения были отменены АМКУ, но позже – восстановлены Верховным Судом Украины.

“Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать, то разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 году выдал разрешение на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовую продажу без разрешения “Мегаполиса” в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали – поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованна – она абсурдна”, – заявил эксперт.

Один из пунктов этой статьи предусматривает, что антимонопольный орган, прежде чем применять санкции, должен дать компаниям-производителям возможность представить свою позицию и аргументацию в ответ на предъявленные им нарушения. Это не было сделано, отмечает Воротин.

“В соответствии с положениями ст. 255 Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина признала важность надлежащего правового процесса в делах о нарушении антимонопольного права и обязалась применять свое законодательство о защите экономической конкуренции в прозрачный способ и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту. К сожалению, в этом случае эти принципы были нарушены”, – подчеркнул он.

Во время расследования этого дела были допущены нарушения, “которые могут привести к отмене решения”, заявила в Facebook экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

“Об этом было известно и главе АМКУ, и другим государственным уполномоченным. Поэтому еще на этапе расследования под решение сознательно была заложена “взрывчатка”, что может сработать во время судебного обжалования”, – написала она.

Чому я вважаю, що відставка голови АМКУ не пов’язана з розслідуванням справи проти тютюнового монополіста «Тедіс»?1…. Posted by Агія Загребельська on Reede, 3. juuli 2020

АМКУ 10 октября 2019 года наложил 6,5 млрд грн штрафа на компании “Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн” (должна уплатить 370 млн грн шрафа) совместно с “Филип Моррис Украина” (810 млн грн); “Джей Ти Интернешнл Украина” (430 млн грн) совместно с “Джей Ти Интернешнл Компани Украина” (490 млн грн); “Империал Тобакко Продакшн Украина” (170 млн грн) совместно с “Империал Тобакко Юкрейн” (290 млн грн); “Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина” (80 млн грн) совместно с “А/Т табачная компания “В.А.Т. – Прилуки” (450 млн грн) и дистрибьютором Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.