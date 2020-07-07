“Это абсолютная глупость”. Песков высказался о вероятности вторжения России в Херсонскую область

07.07.2020, 3:41, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает “абсолютной глупостью” заявления о вероятности вторжения РФ в южные регионы Украины, в частности – в Херсонскую область. Об этом он сказал журналистам 6 июля, сообщил “Интерфакс”.

По мнению Пескова, такие заявления являются “искусственным нагнетанием антироссийской истерии” в Украине и “никоим образом не способствуют урегулированию ситуации на юго-востоке” страны.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом в июльском интервью он выразил мнение, что РФ может попытаться захватить Одессу.

Командующий Военно-морскими силами Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью, опубликованном в начале июля, не исключил попыток российских войск прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Украинские власти заявляют, что поставки воды в Крым возобновятся только после деоккупации полуострова.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.