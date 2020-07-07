В Харьковской области решили не ослаблять карантин

07.07.2020, 3:41, Новости дня

Харьковская область решила не ослаблять карантин, усиленный в конце прошлой недели из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом на пресс-конференции 6 июля заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Он отметил, что Харьковская область соответствует критериям для ослабления карантина, определенным Министерством здравоохранения, однако областные власти решили, что ослаблять ограничения еще рано.

“Позиция сегодня такова: по состоянию на понедельник пока послабления не будет. Нам необходимы постоянная динамика и закрепление тех критериев, которые являются важными. После стабилизации ситуации будем принимать решение о возможности ослабления по всей области”, – отметил он.

Решение об усилении карантина в Харькове было принято 3 июля из-за того, что регион в течение пяти дней не соответствовал требованиям Минздрава.

По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны Украины, по состоянию на 3 июля в Харьковской области подтвержден 2371 случай заражения (девятое место по стране), 93 человека скончались, 1224 – выздоровели. Ежедневно в области регистрируется 20–40 случаев COVID-19, общее количество заболевших удвоилось в течение последнего месяца.