 

В Харьковской области решили не ослаблять карантин

07.07.2020, 3:41, Новости дня

Харьковская область решила не ослаблять карантин, усиленный в конце прошлой недели из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом на пресс-конференции 6 июля заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Он отметил, что Харьковская область соответствует критериям для ослабления карантина, определенным Министерством здравоохранения, однако областные власти решили, что ослаблять ограничения еще рано.

“Позиция сегодня такова: по состоянию на понедельник пока послабления не будет. Нам необходимы постоянная динамика и закрепление тех критериев, которые являются важными. После стабилизации ситуации будем принимать решение о возможности ослабления по всей области”, – отметил он.

Решение об усилении карантина в Харькове было принято 3 июля из-за того, что регион в течение пяти дней не соответствовал требованиям Минздрава.

По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны Украины, по состоянию на 3 июля в Харьковской области подтвержден 2371 случай заражения (девятое место по стране), 93 человека скончались, 1224 – выздоровели. Ежедневно в области регистрируется 20–40 случаев COVID-19, общее количество заболевших удвоилось в течение последнего месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Пакистан выразил протест Индии после перестрелки в Кашмире

14.04 / В Украине начались плановые военные учения – Минобороны

02.06 / США осудили поведение Китая в пограничном споре с Индией

02.07 / Помпео пообещал ответ «соответствующим образом», если данные о российских «наградах» Талибану подтвердятся

04.06 / Нефтепровод прорвало в Пермском крае

18.04 / Из США в Украину прибудет еще один спецрейс для эвакуации граждан

22.06 / В Петербурге задерживают людей у суда, где был вынесен приговор по делу “Сети”

25.06 / НАБУ задержало губернатора на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. СМИ пишут, что речь о главе Кировоградской ОГА

04.06 / Москвичам и нижегородцам разрешено голосовать по поправкам онлайн

13.04 / За нарушение карантина открыто 56 уголовных производств – МВД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска