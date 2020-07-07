Independent – Испания временно закрыла популярные пляжи из-за скопления людей

07.07.2020, 3:30, Новости дня

Пять пляжей испанской Андалузии вынуждены были закрыться в минувшие выходные из-за переполненности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, пишет The Independent. Как отмечает издание, в то время как Испания всё больше открывается для туристов, новые вспышки заражения коронавирусом приводят к повторной изоляции районов страны.



Reuters

Популярные среди туристов пляжи Испании вынуждены были закрыться в минувшие выходные из-за переполненности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, пишет The Independent. Сообщалось о закрытии пляжей вдоль побережья Коста-дель-Соль, на южном побережье и в других районах Андалузского региона Испании. Всего, по данным местных властей, в воскресенье было закрыто 55 пляжей. По большей части, затронута была провинция Малага, на втором месте оказался Кадис, а за ним Уэльва.

Как отмечает газета, на пляжах Коста-дель-Соль пока не действует система предварительного бронирования мест, как в других популярных туристических местах, например, а Бенидорме на побережье Коста-Бланка.

Хотя полёты в Андалузию возобновились в конце прошлого месяца, а отели, рестораны и бары начали постепенно открывать свои двери для туристов, регион остаётся в зоне повышенного внимания из-за 90 новых случаев коронавируса, зарегистрированных на прошлой неделе. Как сообщается, первая вспышка заболевания с момента снятия режима чрезвычайного положения в Испании произошла в центре Красного Креста в Малаге. С тех пор пять из восьми провинций Андалузии сообщили о новых очагах Covid-19.

Помимо этого, в воскресенье испанское правительство вынуждено было отправить второй регион на повторный карантин: в течение пяти дней, начиная полуночи воскресенья жителям запрещается въезжать и выезжать из района Ла Марина в Галисии, где проживает около 70 тыс. человек за исключением рабочей необходимости. Как напоминает газета, всего днём ранее правительство Каталонии изолировало район Сегрия с населением около 209 тыс. человек из-за всплеска заболеваемости коронавирусом на неопределённый срок.