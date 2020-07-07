Личное: Селебы с ксивами

07.07.2020, 3:25, Разное

Наши деревенские селебы регулярно устраивают беспредел на дорогах. Гоняют с бешеной скоростью, садятся за руль пьяными и обдолбанными, въезжают на перроны на личных автомобилях, бережно перевозят в трусах купюры с кокаином.

Кто им дал на это право?



Фото: Соцсети

Послушаем народную артистку РФ, члена партии «Единая Россия» Ларису Долину?

Несколько лет назад бабка принимала участие в ток-шоу, где ей задавали вопросы подростки. Мальчик спросил Долину, как она поступит, если нарушит правила дорожного движения, и её на этом поймает инспектор.

Вот что ответила Долина:

Если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила — мне его выдал наш самый главный гаишник России — меня не имеют права останавливать ва-а-апще!

На каком таком основании Долиной выдан специальный документ? Она кто? Врач скорой помощи? Сотрудник МЧС? Она летит спасать жизни людей, и поэтому её нельзя останавливать?

Долина признаётся, что запрещает своему водителю нарушать правила, но с оговоркой: «Только по очень острой необходимости».

Вам интересно, что это за очень острая необходимость такая? Мне — тоже, поэтому цитирую дальше:

Если я вдруг опаздываю в аэропорт, самолёт не ждёт. Или на поезд. Или вдруг новогодние праздники, что бывает очень часто, когда ты принимаешь участие в новогодних концертах.



Съели? Ксива есть, на самолёт или на праздник — надо, а потому Долиной можно. Вам — нельзя, а этой бабке с нелепыми перьями на голове и в юбчонке длиной по писю — можно. Только потому, что она поёт ртом.

Обратите внимание на лица ребят, наблюдающих за тем, как глубоко не уважаемая лично мною Долина в подробностях рассказывает о своём поведении на дорогах. На этих лицах отчётливо читается: «Так не должно быть. Это неправильно. Несправедливо».

Глаз Долиной настолько замылен от собственной вседозволенности, что она искренне верит в то, что ведёт себя достойно.

«Здесь иногда приходится нарушать правила, но мы очень извиняемся перед гаишниками всегда», — говорит Долина, отказываясь замечать дефект своей коррумпированной логики.



Впрочем, мальчик, задавший вопрос, этот дефект отчётливо видит и очень вежливо пытается настоять на том, что Долина ведёт себя неправильно, не по закону.

И тут бабку рвёт и она c нескрываемым раздражением срывается на пацана, приводя в качестве убойного, как ей кажется аргумента, наличие специального удостоверения.

Вы не поняли меня. Я стараюсь этого не делать. Я делаю это только, если острая необходимость в этом есть… Я ж вам говорю: если я очень сильно нарушила, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это. Я же вам объяснила, почему!

Прочитала новость о том, что Роман Путин — двоюродный племянник Владимира Путина — возглавил российскую политическую партию «Народ против коррупции».



Роман Путин. Фото: Соцсети

Вот хорошая тема для начала деятельности на новом посту, Роман Игоревич! Народ, думаю, поддержит.

Пожалуйста, заберите ксивы у наших селебов и накажите по закону тех, кто им эти ксивы выдал. Начните уже наказывать селебов, пытающихся уйти от ответственности, пользуясь своим именем и своими связями.

Мы — народ — и мы хотим жить, а не лежать под колёсами оборзевших от вседозволенности уродов. Мы не должны хоронить своих близких только потому, что какая-то поющая писька опаздывает на концерт или в аэропорт.

Согласны?