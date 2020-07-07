Мнение: Московские чипы выходят из строя

07.07.2020, 3:23, Разное

Вот вам и цифровизация! Сегодня в Москве испытал на себе, что пресловутая, взлелеянная Собяниным “цифровизация” – это вам не лобио кушать. Хотя вроде ничего не предвещало. Спустился в метро, подошел к турникетам, достал недавно продленный новый проездной, приложил к стеклу… и ничего. Ладно, бывает. Приложил еще раз. Опять ничего. Ок, достал “Тройку” из кошелька – возможно, всякие посторонние карточки наводят какие-то помехи (так тоже бывает).

Прикладываю – автомат с сомнением докладывает: “Возможно, ваш билет неисправен”. Что за черт? Хорошо, хоть не час пик, сзади не подпирает толпа раздраженных граждан! Прикладываю еще раз. Вообще никакой реакции. Еще. К другому турникету. К еще одному. Ноль! Ноль эмоций. Иду к кассам, подаю кассирше, прошу проверить. “А он у вас не работает”, – радостно сообщает дама в кассе. Тут подбегает к автомату для проверки действия карт (есть такой в метро) барышня, прикладывает к нему свою “Тройку” – там знакомая картина, то есть – ничего, никакой реакции. Барышня чертыхается, начинает разбираться с соседней кассой. “Ага!” – думаю я.

– Ну и что теперь делать с этим? – спрашиваю я свою кассиршу. Та подумала.

– А вы можете сдать этот билет нам на экспертизу, – выдала она наконец.

– И сколько ждать?

– Всего две недели, – дама очаровательно улыбается.

Ни хрена себе! Вообще-то я купил себе проездной на 3 месяца, причем всего пару недель назад. Я – коренной москвич, и я так всегда делаю последние лет 30. Честно говоря, подобный сюрприз с проездным у меня в первый раз.

Барышня с соседней кассой отругалась, купила карточку “на две поездки” и умотала. Едва и я собрался отчаливать – подходит еще одна фемина с молодым человеком, оба на взводе, она раздраженно тычет своей “тройкой” в тот же проверочный автомат – и там опять дивное НИЧТО. И у этой девушки ее волшебная “тройка” превратилась внезапно в обычную картонку! “Да сегодня урожайный день”, – думаю я. И у этой девицы, как и у меня, чип внутри карты умер. Скоропостижно скончался. Возможно, ковид добрался уже и до “троек”?

Кассирша из своей кассы мне орет, что имеется еще один выход: мне надо, типа, поехать куда-то на Бауманскую, там есть “отдел экспертизы метрополитена”, и там мне мою карту могут, типа, отсмотреть сразу, а не через 2 недели. Новость обнадеживает, но ехать надо все равно только завтра, потому что сегодня уже поздно.

Уже вижу, что неизменно благожелательные комментаторы заявят мне, по традиции, что это я “сам дурак”, потому что, дескать, где-то положил кошелек “на магнит” и карту свою “размагнитил”. Я бы и сам так подумал, но тут нестыковка: дело в том, что в том же кошельке у меня (прямо как у чукчи из анекдота) лежала старая “тройка” (которую я отставил, так как ее номер был вынужден сообщить банде Собянина для “цифрового пропуска”, но выложить забыл; собственно, по ней я и поехал, положив на нее кровную “сотку” – а что делать? Это при оплаченном проездном!) И вот старая-то нисколько не пострадала! Значит, и размагничивания никакого не было!

Собственно, вот она – эта ваша чипизация, как на ладони. Подстава вообще выходит знатная: непонятно – как я буду доказывать, что у меня был именно оплаченный единый проездной на все виды московского транспорта на 3 месяца, то есть до середины сентября? Ведь чип-то мертв! а может, у меня там лежало 40 рублей на 1 поездку?!

Вот и преимущество старой доброй бумаги и картона над последними достижениями цивилизации в виде чипов. Бумага, по крайней мере, не имеет свойства бесследно исчезать “с концами”. Где-то читал, что чуть ли не к 2025 году в РФ планируют все ПАСПОРТА сделать “в цифровом виде” – так на них, типа, “больше информации помещается”. Информация – это прекрасно, но что если она будет вот так же бесследно исчезать? Подносишь глаз к считывателю, а там – тишина. “Вы кто, гражданин?” И дальше – все по бессмертному Жванецкому. “Я – Петров! – Чем вы докажете, что вы Петров?”

Завтра поеду разбираться со своей мертвой (две недели назад купленной) “Тройкой”. И хорошо, что я сразу на год проездной не купил (а ведь была такая мысль!)