 

Сенаторы США потребовали объяснить продолжение участия Турции в создании F-35

07.07.2020, 3:08, Новости дня

Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис, а также сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Крис Ван Холлен направили письмо министру обороны США Марку Эсперу с требованием объяснить продолжение участия Турции в программе производства истребителей F-35.

«Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы [истребителей F-35], несмотря на законодательный запрет [Вашингтона] на такое участие», – приводит текст обращения сенаторов ТАСС.

Американские законодатели призвали Пентагон объяснить причины, по которым Турция продолжает свое участие в производстве, а также предоставить контакты турецких производителей и даты начала и окончания действия контрактов с ними.

Сенаторы подчеркнули, что отказ от поставок из Турции создаст дополнительные финансовые затраты для американской стороны, однако это необходимо сделать «для выполнения дипломатических обязанностей перед НАТО».

Напомним, в январе помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер сообщил, что после приобретения российских ЗРК С-400 Турция была «немедленно исключена из программы F-35». Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.

В марте из материалов Lockheed Martin стало известно об исключении Турции из программы по созданию F-35, однако официальных объявлений об этом в компании не делали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе

02.06 / Опубликован график отключения горячей воды в Москве

22.06 / В Орловской области обнаружен колодец, куда нацисты сбрасывали детей

03.06 / Франция призвала совместно решать вопрос об участии РФ в саммите G7

22.05 / «Раскаты памяти» в Белом доме

25.06 / В МИД Украины назвали условия для встречи Зеленского и Орбана

22.06 / В районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии сработали системы ПВО

04.06 / Китайца задержали в Уфе при даче взятки сотруднику ФСБ

16.05 / Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

27.05 / Второй модернизированный Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска