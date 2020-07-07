Мнение: Письмо: “Он очень хороший”

07.07.2020, 3:06, Разное

Вот письмо про баланс вложений в браке и про штурманство, которым автор пытается восстанавливать баланс.

19altavista

Добрый день, Уважаемая Эволюция! Прошу Вас о помощи. Хочу увидеть свое реальное положение и действовать в соответствии с ним.

Мне 30 лет, замужем второй раз. Первый брак продлился 7 лет, муж был на 11 лет старше, у нас общая дочка. Разошлись мирно, сейчас общаемся. Три года мы с дочкой жили сами и вот нас с ней забрали замуж).

Второй муж А., старше меня на 4 года, объехал весь мир, 13 лет работал в Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии. У него два высших, редкая профессия, он водит машину, играет в футбол, у него куча друзей по всему миру, я так люблю смотреть на него- когда он работает, или общается с друзьями, смеется… обожаю его!

У меня машины нет, и водить я панически боюсь. Но у меня тоже хорошее образование, я стажировалась в Европе и в 20 лет я купила квартиру маме, сама жила с первым мужем в его квартире, после развода ушли с дочкой на съем и своей квартиры у меня пока нет, у А. тоже нет своей, снимаем. Мы одновременно пришли на работу в один проект и сразу сдружились. Коллектив вообще сложился хороший, все молодые, веселые, мы все друг с другом общались, но с А. особая взаимная симпатия была с первых дней.

К концу первого года работы дошло до того, что мы работали весь день вместе, а придя домой он сразу же писал мне и мы до ночи болтали. Это уже выходило за рамки дружбы, я видела, что его тянет ко мне (как он потом признался, он приходил в раздевалку когда никого не было и нюхал мое платье, неловко писать о таком, но он и сейчас обожает нюхать меня и все время меня то целует, то кусает и это странно наверное, но я вижу как ему это нравится, он будто в эйфории в такие моменты), но при этом никаких шагов он не делал и я не могла понять почему, пока однажды его не прорвало и он не выпалил, что у него ВИЧ, он недавно узнал, и видит прекрасно как я к нему отношусь, и что он влюблен, но вот такая вот с ним беда и жизнь он мне не хочет портить и вообще не хочет жить.

Я спокойно информацию про его статус восприняла, мы поговорили очень откровенно, плакали оба, признались друг-другу в своих чувствах и стали встречаться. Через 7 месяцев после этого разговора он красиво сделал мне предложение, еще через 7 мы сыграли свадьбу. Я нашла ему очень хорошего врача, который помог во всем разобраться, А. принимает терапию, имеет неопределяемую нагрузку (так что мы даже не используем барьерные методы контрацепции) и со здоровьем у него все нормально.

Я очень люблю его и знаю, что он любит меня и мою дочку, и я очень хочу чтобы наша семья была счастлива, но есть ситуации, в которых я, очевидно, себя неправильно веду и чувствую, что порчу все своими же руками. Я никак не могу понять разницу наших ОЗ и вложений. Его СЗ для меня очень высока и я рада этому. Моя СЗ для него изначально тоже была высока- он очень красиво ухаживал, помогал, говорил много теплых слов, полюбил моего ребенка, перезнакомил со всеми друзьями и родственниками и даже женился, о чем я даже не мечтала. Но и я заботилась о нем, на день рождения подарила ему путешествие, подарила билеты на Евро, помогла с лечением, постоянно что-то покупала, готовила, убирала в его квартире, делала подарки родителям и вообще всегда была хорошим другом.

Что на данный момент. Должность в проекте у меня выше и зарабатываю я больше на треть, но у меня ребенок и я должна зарабатывать на двоих, так что перевесом вложений я это не считаю, но и обузой ему я не являюсь, все деньги отдаю в общий бюджет и расходую только то, что заработала. Ну и сам факт, что у меня уже развод и ребенок-это мне минус. Хотя он очень любит дочку, называет ее дочкой, а она его папой. Я сама вожу ее в сад, забирает из сада-родной отец. А. забирает ее домой только вечером, пару часов до моего возвращения с работы они вдвоем, но дома всегда чисто и приготовлено, да и дочка не доставучая, спокойная, послушная. Она потом рассказывает мне что-то интересное и оказывается, что это А. ее научил или рассказал, они играли. Не похоже, что это время сильно ему в тягость. Бытом полностью я занимаюсь, но мне в радость, я легко поддерживаю порядок в доме, но и А. не свинячит. И мне очень нравится о них заботиться-гладить всем одежду с вечера, мыть обувь, готовить каждому любимый завтрак, покупать какие-то особые вкусности. Мы мирно живем 90% времени пока меня не заклинит.

Последний случай-ножи. До свадьбы мы не жили вместе, А. приходил в гости и я ныла какие у меня тупые ножи, просила поточить, он обещал, но не делал-забывал, да. После свадьбы и переезда к нему их вообще забыли на прошлой квартире, туда заселился друг А. и я просила ножи забрать, А. забывал, просила поточить единственный что остался, он забывал. Ну что- я поехала, купила новые ножи и точилку.

На следующий день мы поехали гулять, на его машине. В дороге он просит меня посмотреть не попадется ли автомагазин.

-Зачем?

– да вот жидкость в гидроусилитиле руля заканчивается, надо бы долить, поскрипывает неприятно.

Ок, едем, ищем магазин, его или нет, или закрыто, заезжаем на все заправки, в итоге уже вечер, он говорит, ну давай еще в одно место проедем (на другой конец города) может там все-таки есть. Ок, едем и я как бы шутя ему говорю-вот видишь кто у тебя любимая женщина. Чуть она тебе заскрипела и ты готов тратить кучу времени и сил, чтобы отыскать что она у тебя попросила, а я для всей семьи готовлю, мучаюсь с ножами тупыми и пол года тебя прошу их в порядок привести, но ты не нашел времени. Потому что ее ты любишь и хочешь заботиться, а меня нет. А он смеется, и говорит, да люблю я тебя, милая, очень люблю, а машина это вообще не она- это мужик!

Ну и все, он прекрасно понимает, что я сказала правду, но просто смеется, все вроде в шутку.

Тоже самое было с розетками. Он сам выбрал съемную квартиру для нас, я пришла туда-розетки обгорелые, с корнем вырванные висят. Попросила заменить, он согласился, но когда через 2 месяца я напомнила, что скоро мы туда с дочкой въедем и нужно их менять, это опасно, ребенок в доме. Он ответил, что квартира съемная и он не собирается на нее тратиться. Я ничего не сказала, сама поменяла их. Ну, а что? Ребенок мой, ее безопасность это моя забота. Но обидно ведь очень. Я Штурман? Я его пилю? Мне кажется да, ну то есть я когда такие вот претензии ему выставляю мне самой так противно. Я ж не безрукая, я сама все могу, но нормально же когда любящий человек спешит на помощь. А. ко мне не спешит. Не любит? Нет, мне кажется, что он и так много делает. Женился, любит дочку, очень нежен, хочет меня всегда просто, всегда если рядом, то держит за руку, гладит, целует, делает мне массаж когда я уставшая прихожу, он очень хороший.

(Видите, где у нее несостыковка? Она хочет, чтобы А. не по своей воле спешил ей на помощь, а по ее просьбе или даже приказу. И обижается, когда он шлангует. Но люди действительно не любят подчиняться командам. Они любят что-то делать, когда второй удивится и обрадуется, а когда второй им приказал, они всячески уклоняются. Он может не видеть необходимости в том, чтобы точить ножи, потому что сам не любит готовить. Про розетки сначала согласился, но когда она ему строго напомнила, стал возражать и спорить. Люди не любят чужого штурманства, это нужно просто принять и с этим как-то смириться. Вы и сами не любите, когда вам приказывают. Любите делать то, что является вашей личной волей, а не чужим давлением)

Я стараюсь, делаю все что для него важно, помогаю его родителям, не обременяю его ни материально, ни рутиной. Прошу о чем-то редко, но чаще всего он этого не делает и я в итоге такой жизни чувствую себя дурой, хожу с кислой мордой, плачу.

От того кто не любит или охладел нужно отстать, но А. же мой муж и я должна заботиться о нем, да и он всегда с радостью принимает все что я для него делаю, пока не похоже на уху.

Я не вижу грань где вложения адекватны, а где женщина уже лошадь в короне.

(Интересно, что ее недовольство касается его непослушания, а жалуется она на то, что ее вложений намного больше. Можно вкладываться меньше лично в него, меньше ухаживать за ним, за его одеждой и обувью, если кажется, что он паразитирует в быту. Но надо хорошо подумать, точно ли это перевес. Все-таки он регулярно заменяет няньку ребенку. И уж конечно не стоит ждать, что за перевес вложений он будет платить послушанием и готовностью сразу же выполнять все просьбы. Скорее всего он так и будет уклоняться от щипцов. То есть своими вложениями вы рулите сами, а вложениями другого человека – нет, не можете вытягивать их ради равенства. Можете просто сокращать свои. Но вполне вероятно, что тогда и второй сократит свои вложения и окажется, что их тоже было много)

Пожалуйста помогите увидеть ситуацию объективно. Я хочу понимать – не липну ли я слишком со своей заботой или его ОЗ выше настолько, что мне стоит понимать что этот брак держится только на моих бОльших вложениях?

(Если он ВИЧ-инфицированный, его ОЗ не выше. Но не совсем понятно, при чем тут ОЗ? Кто увидел, что на самом деле волнует автора, а она плохо это рефлексирует?)

Спасибо, что дочитали.