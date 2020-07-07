Белый дом: задача Трампа – объединить страну на основе общих ценностей

07.07.2020, 2:42, Новости дня

Две речи, с которыми президент Дональд Трамп обратился в минувшие выходные к стране по случаю Дня независимости, были неверно интерпретированы ведущими СМИ, заявившими о «темном» и «разъединяющем» характере выступлений президента. В действительности Трамп вновь попытался объединить страну на основе патриотизма и американских ценностей. Об этом в понедельник на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

По словам Макэнани, выступления президента удостоились «похвалы со стороны тех, кто дорожит нашими ценностями и чтит нашу историю», а послание, которое стремился донести до американцев Трамп, сегодня важно, как никогда.

«Радикальные левые толпы стремятся снести наши памятники и наши мемориалы – от Джорджа Вашингтона до Авраама Линкольна, Фредерика Дугласа и даже Ганди. Сбивающие с толка движения, требующие сокращения финансирования полиции, стремятся сделать американские города более уязвимыми, чем когда-либо», – заявила Макэнани, сославшись на статистические данные, согласно которым только в минувшие выходные в Нью-Йорке были зарегистрированы 44 перестрелки с 11 убитыми, в Чикаго – 75 человек ранены и 13 – убиты, причем среди жертв стрельбы в различных городах оказалось пятеро детей.

По словам Макэнани, в День независимости президент напомнил, что «мы являемся одной семьей и одной нацией». Видение Трампа – вовсе не культурная война, как это пытаются представить средства массовой информации, заявила пресс-секретарь президента. Как отметила пресс-секретарь Белого дома, Трамп имел в виду интересы «наших американских семей, наши ценности, нашу свободу и наше будущее».

Смертность от коронавируса стремительно снижается

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Трампа, который заявил в понедельник, что 99% случаев заражения COVID-19 являются «абсолютно безвредными», Кейли Макэннани продемонстрировала две диаграммы, подтверждающие слова Трампа.

«То, на что указал президент, и я рада, что вы подняли этот вопрос, было фактическим заявлением, основанным на научных данных, и на том факте, что смертность [от COVID-19] в этой стране очень низкая», – заявила Макэнани.

По словам пресс-секретаря Белого дома, уровень смертности от COVID-19 в США значительно снизился

«Как вы можете видеть, уровень смертности изменился – коэффициент смертности от случаев [идет вниз]… Уровень смертности в нашей стране… намного ниже, чем, скажем, во Франции и Италии», – отметила пресс-секретарь Белого дома, добавив, что это говорит о большой работе администрации с «терапевтическими средствами, ремдесивиром и дексаметазоном».