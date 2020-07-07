 

Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

07.07.2020, 2:38, Новости дня

Министерство образования и науки Украины обратилось в Министерство обороны с просьбой о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам 2020 года, об этом сообщил портал Osvita.ua. 6 июля.

В Минобразования отметили, что получают многочисленные обращения от выпускников учебных заведений, в отношении которых готовится решение о призыве в июле, что лишает их возможности продолжить обучение.

“Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение”, – сказано в письме.

Весенний призыв на срочную службу в армию был отложен из-за эпидемии коронавируса, призыв пройдет в июне – июле 2020 года. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Ефремов не стал обжаловать домашний арест

30.06 / Белый дом: «Анархия на наших улицах недопустима»

25.05 / Обозначен срок возобновления работы ресторанов в Москве

05.06 / Участники «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии помогли устранить последствия урагана

06.06 / В РФ подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

11.06 / Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду Победы

23.05 / Доктор Мясников объяснил, почему уехал из «сытой Америки»

03.06 / Пожар произошел в Боткинской больнице в Петербурге

13.04 / В Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа

24.04 / N-TV – лидеры ЕС договорились помочь экономике кредитами на полтриллиона евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска