Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

07.07.2020, 2:38, Новости дня

Министерство образования и науки Украины обратилось в Министерство обороны с просьбой о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам 2020 года, об этом сообщил портал Osvita.ua. 6 июля.

В Минобразования отметили, что получают многочисленные обращения от выпускников учебных заведений, в отношении которых готовится решение о призыве в июле, что лишает их возможности продолжить обучение.

“Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение”, – сказано в письме.

Весенний призыв на срочную службу в армию был отложен из-за эпидемии коронавируса, призыв пройдет в июне – июле 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.