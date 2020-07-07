В Беларуси появился первый ЧОП с огнестрельным оружием

07.07.2020, 2:30, Разное

Как он связан с администрацией Лукашенко — в материале «Еврорадио».

В середине июня в Беларуси появилось частное охранное предприятие, сотрудники которого имеют право хранить, носить и применять огнестрельное оружие. Новому статусу ООО «ГардСервис» был посвящен отдельный указ Александра Лукашенко. До того в этом бизнесе находилось место только для государственных ведомств. Как связаны президент Беларуси и вооруженные ЧОПовцы — в материале наших партнеров «Еврорадио».

«ГардСервис» существует меньше года — компания была зарегистрирована в ноябре 2019-го и первоначально называлась «БелСекьюритиГрупп». Ее единоличный собственник — ООО «Глобалкастом-менеджмент», управляющая компания, завязанная на таможенной логистике и оптовой торговле. Ею, в свою очередь, владеют белоруска Анна Пушкарёва с 60% доли и украинка Анна Хмелевская с 40%.

В публичном доступе нет информации о том, кто эти дамы и как задействованы в бизнесе. Казалось бы, концы в воду? Как бы не так.

Спецназовец и художник

Директором ООО «ГардСервис» значится Евгений Чанов — бывший военнослужащий 5-й бригады специального назначения, базирующейся в Марьиной Горке под Минском. Неофициальный сайт бригады сообщает, что Чанов создал эмблему и отличительный нарукавный знак военнослужащих особой роты специального назначения — «Черную лису», которая используется и по сей день. Там же рассказывается, что капитан запаса Евгений Чанов является председателем общественного объединения фонда ветеранов специальных подразделений «АСА».

В своё время Чанов закончил специальный факультет Рязанского воздушно-десантного командного училища. Среди выпускников факультета — бывший президент непризнанной Южной Осетии, экс-президент Мали, ряд высокопоставленных силовиков постсоветского региона.

Курсант Евгений Чанов. Фото: «Еврорадио» / из личного архива

Уволившись из армии, Евгений Чанов занялся документальными фильмами и сериалами об оружии, работал консультантом по вооружениям для съемочных групп. Но широкую известность он получил благодаря своим портретам известных людей. Его картины есть у Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Сергея Маковецкого, Андрея Кончаловского и других российских знаменитостей.

Евгений Чанов и Сергей Безруков / Фото: «Еврорадио» / из личного архиваБывший министр

Из-за яркого фона малозаметным остается то, что Евгений Чанов работает и на белорусское государство. Он не только директор ООО «ГардСервис»,

но и заместитель директора ООО «Белгеопоиск» — частно-государственной фирмы, которая занимается геологической разведкой по всему миру.

В «Белгеопоиске» «Еврорадио» подтвердили, что Евгений Чанов продолжает у них работать.

— Евгений Владимирович сейчас в отъезде, но он будет на следующей неделе. Перезвоните в понедельник или вторник, — ответили в приемной компании, когда мы обратились за комментарием о добыче янтаря на юге Беларуси.

ООО «Белгеопоиск» на 25% принадлежит государственному предприятию «Белзарубежторг» Управделами президента. В основном «Белзарубежторг» занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами. Вторым собственником компании является… «Глобалкастом-менеджмент», у которой 75% доли «Белгеопоиска». Тут круг замыкается.

Схема связей между «Глобалкастом-менеджмент», «Белгеопоиск» и «ГардСервис». Инфографика: «Еврорадио»

Из известных проектов ООО «Белгеопоиск» в Беларуси — попытка добычи янтаря в Брестской области. От этой идеи решили отказаться в 2018 году: вложения не окупились, а инвестора не нашлось. Курировал проект замгендиректора «Белзарубежторга» Андрей Ковхуто — бывший глава Минприроды, которого Следственный комитет подозревал в служебном подлоге. Тогда вскрылось, что выделенные на георазведку деньги были потрачены, но работы были проведены лишь частично. В деле фигурировало ещё одно госпредприятие — «НПЦ по геологии». Оно нам еще встретится.

Управляющий делами президента

«Белгеопоиск» занимается поиском полезных ископаемых не только в Беларуси, но и за рубежом.

Из известных направлений — Зимбабве, Судан, Туркменистан.

Еще в 2018 году управляющий делами президента Виктор Шейман заявлял, что для Беларуси представляет большой интерес геологоразведка и добыча в богатой полезными ископаемыми Зимбабве нефти, газа, золота, платины и других ресурсов. В 2018 году планировалось начать разрабатывать месторождение в Зимбабве и было принято решение о создании совместного предприятия по горной добыче.

— Африка интересна тем, что там действительно очень много полезных ископаемых, которые как воздух нужны нашей экономике, — рассказывал Виктор Шейман. — Никто не собирается сотрудничать забесплатно. Если у них нет денег, они готовы рассчитываться полезными ископаемыми. Это нас устраивает. Главное — чтобы складывалась экономика, чтобы была прибыль для Беларуси.

Евгений Подгорный, директор ООО «Белгеопоиск», руководящий разведкой и добычей полезных ископаемых в Африке, на личной странице в «Фейсбуке» публикует фотографии золота, алмазов и золотоносных шахт из Зимбабве. Похоже, что Беларусь уже активно участвует в добыче ископаемых в «братской» стране.

Фотографии из Зимбабве с личной страницы в соцсетях Евгения Подгорного

Кстати, до «Белгеопоиска» Евгений Подгорный возглавлял тот самый «НПЦ по геологии». В соцсетях и на профессиональных сайтах указано, что он живёт в Хараре, столице Зимбабве.

Право на оружие

До указа Лукашенко от 18 июня в Беларуси частных охранных предприятий не было. Это направление практически на 100% закрывает Департамент охраны МВД. Единственным вариантом для самостоятельного обеспечения безопасности было получение лицензии на охранную деятельность. Однако у нее есть серьезные ограничения.

Юридическое лицо может получить лицензию для охраны своих работников, для охраны принадлежащих ему объектов и имущества и на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств и систем охраны. Лицензию выдает МВД сроком на 10 лет. Охранять не своих работников или объекты, имея такую лицензию, нельзя.

ООО «ГардСервис» же получило право оказывать услуги по охране объектов и имущества частных лиц и компаний, охранять имущество при перевозке и сопровождать транспорт.

Также компания может заниматься проектированием, монтажом, наладкой и техническим обслуживанием средств и систем охраны. Может принимать и реагировать на сигналы тревоги, поступающие от средств и систем охраны.

«ГардСервис» получил отдельную — всего лишь 12-ю — строчку в перечне юрлиц с особыми уставными задачами. Это организации, которые могут использовать и применять служебное оружие, — военизированная охрана, инкассация, лесная охрана, ДОСААФ и другие.

В 2019 году перечень пополнила частная компания «Энерго-Оил», принадлежащая бизнесмену Алексею Олексину и ныне широко известная киосками «Табакерка». Дело в том, что у СЗАО «Энерго Ойл» под Минском есть спортивно-стрелковый комплекс, где разрешено оказывать услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе. С охранной деятельностью появление «Энерго-Оила» в перечне никак не связано.

Спортивно-стрелковый комплекс в «Сябрах» принадлежащий «Энерго-оил»Таможня дает добро

Телеканал «Белсат» связывает Алексея Олексина, а также двух других крупных белорусских бизнесменов — Николая Воробья и Александра Зайцева — с ООО «Глобалкастом-менеджмент», которое, напомним, является единоличным владельцем ООО «ГардСервис». Впрочем, ни одного прямого доказательства их связи нет.

В 2017 году Федеральная таможенная служба РФ обвинила «Глобалкастом-менеджмент» в контрабанде «санкционки» в Россию. Белорусская компания отвергла любые подозрения в участии в незаконных схемах по поставке запрещенной продукции. Однако в «Глобалкастом-менеджменте» признали, что были попытки использования другими лицами их реквизитов во время контрабанды товаров.

Офисы «Глобалкастом-менеджмент» и «ГардСервис» находятся в минском бизнес-центре «Немига-сити» — также как и офис ещё одной крупной компании, «Бремино групп», за которой стоят Олексин, Воробей и Зайцев. Впрочем, в «Бремино групп» отрицают какую-либо свою причастность к «Глобалкастом-менеджмент» и «ГардСервис».

Первый белорусский ЧОП — местный «Вагнер»?

Мнения экспертов о том, чем же будет заниматься первый белорусский ЧОП, разделились. Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Денис Мельянцов рассказал Onliner.by, что деятельность фирмы будет направлена за рубеж:

Денис Мельянцовполитолог-международник, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог».

— Вероятно, такие охранные структуры будут наниматься либо для сопровождения грузов, либо для охраны объектов, скажем, в Венесуэле или в Африке. У Беларуси там есть свои интересы. Это разработка месторождений, к примеру в Зимбабве. Мне кажется, ниточки ведут туда. Мы своих военных за границу не можем отправить в силу разных обстоятельств и законов, и общественное мнение тоже не поймёт, если вдруг белорусские военные будут где-то далеко от родины в нестабильных точках.

Эксперт обращает внимание, что в тексте указа нет ограничений по территории деятельности. Зато там есть отсылка к международному праву:

— Это намекает на то, что такие структуры будут использоваться не только и не столько на территории Беларуси, а для какой-то охранной деятельности за рубежом. Причиной появления подобной структуры может быть либо очень серьёзный интерес влиятельного частного бизнеса, либо то, что государству пришло понимание необходимости охранять белорусские активы за рубежом, — продолжает Денис Мельянцов.

Военный эксперт Александр Алесин, наоборот, считает, что охранная организация будет действовать внутри Беларуси.

Александр Алесиннезависимый военный обозреватель, ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и ВПК

— Юридически это абсолютно разные вещи. Частные военные компании предназначены для действий за пределами страны, если правительство не хочет «светиться». Они применяются, когда есть интересы в определённом регионе, но по какой-то причине там открыто выступать невыгодно. Например, как российская ЧВК «Вагнер». Или бывший американский Blackwater, — комментирует Алесин указ Лукашенко об ООО «ГардСервис» для «Радио Свобода».

Эксперт считает, что ЧОП под эгидой МВД будет выполнять функции вневедомственной вооруженной охраны в Беларуси, а работать там будут бывшие сотрудники МВД.

Из плотной связи «ГардСервиса» с «Белгеопоиском» можно сделать вывод, что первый белорусский ЧОП все же будет решать задачи за рубежом. Африка — место неспокойное, а Зимбабве — не самая благополучная страна региона. Да и сама по себе добыча полезных ископаемых — дело рискованное. И требующее серьезной охраны.

Оригинальный текст на сайте «Еврорадио»