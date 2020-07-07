Лондон ввёл санкции против «нарушителей прав человека» из разных стран, включая Россию

07.07.2020, 2:20, Новости дня

Британский МИД обнародовал санкции правительства Великобритании против отдельных лиц в Саудовской Аравии, России, Мьянме и Северной Корее, обвиняемых в нарушениях прав человека, пишет The Guardian. Как передаёт издание, в список российских граждан, попавших под ограничения, вошёл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По предположению газеты, этот шаг заставит Кремль принять «асимметричные» ответные меры.



Reuters

Британский МИД обнародовал в понедельник «долгожданные» санкции правительства Великобритании против «нарушителей прав человека», пишет The Guardian. Меры, объявленные министром иностранных дел Домиником Раабом против отдельных лиц в Саудовской Аравии, России, Мьянме и Северной Корее, включают замораживание активов и запрет на поездки в страну. Как отмечает издание, Великобритания впервые самостоятельно определяет и вводит наказание для индивидов и организаций, обвиняемых в нарушениях прав человека.

«Те, у кого руки в крови, не смогут свободно перемещаться по нашей стране, скупать недвижимость на Кингс-Роуд, делать рождественские покупки в Найтсбридже или перекачивать грязные деньги через британские банки», — заявил Рааб парламенту.

Как подчёркивает газета, санкции будут введены против нарушителей «права человека на жизнь», «свободу от пыток и рабства» и будут направлены не только на тех, кто участвовал в нарушениях прав человека лично, но и на тех, кто извлекал из них выгоду. По словам Рааба, ограничения коснутся 25 граждан России, причастных к смерти российского юриста Сергея Магнитского, 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Хашукджи, двух высокопоставленных генералов, причастных к систематическим убийствам рохиндж в Мьянме, и двух организаций, использующих принудительный труд в Северной Корее.

Главный среди названных лиц Сауд аль-Кахтани, по мнению американских властей, руководивший группой, убившей Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле. Рааб заявил, что включение высокопоставленных саудовских чиновников в список наряду с более привычными противниками Британии, как Россия, показывает, что в Великобритании не будет избирательного подхода к санкциям.

Санкционный список носит имя Сергея Магнитского — российского юриста, умершего от жестокого обращения в московской тюрьме в 2009 году после того, как раскрыл налоговое мошенничество на сумму 230 миллионов долларов в британской компании по управлению активами Hermitage. Аналогичные списки существуют в США, Канаде и странах Балтии.

Как пояснил научный сотрудник оборонного аналитического центра RUSI Эмиль Далл, подобные санкционные режимы позволяют правительству «реагировать на конкретные проблемы со страной, не принимая во внимание более обширные соображения, такие как торговое соглашение».

По словам издания, глава британского МИД осознает опасность ответных шагов, но считает, что санкции, нацеленные на отдельных лиц, а не на страну или её руководство, снижает опасность контрмер.

Среди россиян, попавших под санкции, Александр Бастрыкин, близкий соратник Владимира Путина и глава Следственного комитета России. Правительство утверждает, что Бастрыкин «намеренно или неосмотрительно» не расследовал смерть Магнитского и жестокое обращение с ним. США ввели против него санкции в 2017 году.

Среди других россиян, попавших под ограничения, врачи, работавшие в московских тюрьмах, где содержался Магнитский, а также сотрудники МВД и следователи. Некоторые из них, как утверждается, были причастны к сокрытию смерти Магнитского в заключении в 2009 году. Все они теперь подпадают под действие запретов на поездки в Великобританию и замораживание активов.

«Тот факт, что мишенью британских санкций стал Бастрыкин, вероятно, приведёт Кремль в ярость и вызовет агрессивный и, возможно, асимметричный ответ», — считает газета. Так, в 2012 году Владимир Путин ответил на аналогичные меры, принятые Конгрессом США, запретом на усыновление российских сирот американскими родителями.