У президента Бразилии выявили симптомы коронавируса
07.07.2020, 2:16, Новости дня
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за похожих на коронавирусную инфекцию симптомов, сообщил телеканал CNN Brasil.
Болсонару сдал тест на коронавирус, результаты ожидаются во вторник, передает ТАСС.
По словам президента Бразилии, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом снизился до 96%. Он также сообщил, что сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.
По словам Болсонару, для лечения он принимает гидроксихлорохин.
Напомним, в марте появились сообщения, что у Болсонару диагностировали коронавирусную инфекцию. Позднее сын президента Бразилии не подтвердил эту информацию. Тогда же медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена, который 7 марта сопровождал Болсонару во время его визита в США, а также контактировал с американским президентом Дональдом Трампом.
Сам Болсонару выражал сомнение в целесообразности введения карантина по коронавирусу, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Болсонару в безответственности, которая «привела к заражению [коронавирусом] и смерти тысяч бразильцев».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Бразилия стала новым эпицентром коронавируса.
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