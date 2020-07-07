КНДР отказалась вести переговоры с США

07.07.2020, 1:53, Новости дня

Корейская Народно-Демократическая Республика не намерена садиться за стол переговоров с США, сообщил руководитель американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гын.

«Некоторые эгоистично интерпретируют заявление для печати первого заместителя главы МИД КНДР [Цой Сон Хи] как «побуждение США действовать» или какое-то требование уступок. Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США», – приводит ТАСС заявление дипломата, фрагменты речи которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заявление МИД КНДР адресовано силам в Южной Корее, откуда «все время доносятся громкие голоса, заявляющие о неизменности своих усилий в посредничестве при переговорах КНДР и США». При этом такие действия «только портят межкорейские отношения, приводя их в еще худшее состояние», считает дипломат.

Напомним, в середине июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, после чего объявила о возвращении военных в демилитаризованную зону.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что две Кореи опять близки к войне, которая легко может стать ядерной. Обычно Пхеньян переходит к языку угроз и ультиматумов, когда в стране опять заканчивается еда, но на сей раз причина резкого обострения обстановки на полуострове может быть в другом. На арену международной политики выходит новый игрок – Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.