Массовая авария в столице: ГИБДД выясняет, действительно ли виновнику стало плохо

07.07.2020, 1:35, Новости дня

Столичные инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства крупной аварии, участниками которой стали шесть автомобилей. ДТП произошло вечером в воскресенье, 5 июля, на проспекте Мира. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как Toyota Land Cruiser резко съезжает с шоссе вправо и на полной скорости таранит пять автомобилей. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали четыре человека. В одном из автомобилей находилась семейная пара с ребенком.

"Припарковались с семьей — жена и ребенок. Хотели выходить в магазин, почувствовали сильный удар в заднюю часть машины. Вылезли из автомобиля. Жене было трудно выбраться. У нее перелом ноги. Это шок, просто такой моментальный шок. Даже ничего не поняли. Слава богу, подушки безопасности отработали", — рассказывает пострадавший Рональд Сахаров.

Дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Москве Максим Колосветов прокомментировал ситуацию, отметив, что водитель автомашины Toyota совершил столкновение с двумя автомашинами. В результате аварии было повреждено шесть автомашин, в том числе машина предполагаемого виновника. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Виновник аварии — мужчина средних лет. По некоторым данным, за рулем ему стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, водителя госпитализировали. Теперь правоохранители будут выяснять, действительно ли мужчина страдает заболеванием, которое могло повлечь такие последствия. Если это так — придется проверить, может ли он управлять автотранспортом с учетом состояния здоровья.