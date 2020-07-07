Известного фотографа Сергея Берменьева обвинили в изнасиловании: что осталось за кадром

07.07.2020, 1:35, Новости дня

Фотосессия с продолжением. Новые подробности скандальной истории с участием известного фотографа Сергея Берменьева. Следователи проверяют заявление модели об изнасиловании. Якобы автор портретов Иосифа Бродского, Квентина Тарантино, Аль Пачино и других суперзвезд надругался над девушкой прямо во время кастинга. Но появление видео с камер наблюдения может круто развернуть этот скандал.

У здания Пресненского следственного отдела весь день было многолюдно. Многочисленные журналисты и блогеры ждали известного фотографа Сергея Берменьева. Следователь вызывал его на допрос по заявлению фотомодели Дарьи Фисун об изнасиловании. Но фотограф все не появлялся. Видимо, где-то далеко размышлял о своей дальнейшей судьбе и выстраивал линию защиты. Сама модель Фисун минувшей ночью уже побывала в этом же следственном отделе.

На вопросы журналистов фотомодель Дарья Фисун не отвечает. Видимо, закончились слова. В кабинете следователя девушка провела почти всю ночь. Допрос длился шесть часов подряд. Судя по кадрам, снятым через окно следственного отдела, модель даже успела слегка отдохнуть — полулежа на диване в то время, пока сотрудник следственного комитета оформлял документы на своем компьютере. А дальше Дарья Фисун, видимо, принялась рассказывать об обстоятельствах преступления. Вот она, судя по всему, собственноручно пишет заявление. Здесь потирает ноготком надутые губки, словно кокетничая со следователем. На лице фотомодели — ни капли усталости. Нет ни царапин, ни ссадин. Тем не менее Дарья считает себя потерпевшей. Якобы она была изнасилована.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Заявительница опрошена. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — отмечает старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Дарья рассказала следователям, что над ней надругался известный фотограф Сергей Берменьев. Его называют одним из самых выдающихся мастеров своего дела в России. 56-летний фотохудожник специализируется на портретах, но работает и в других жанрах.

"Это фантастическая возможность увидеть страну новыми глазами для того человека, который не путешествует", — сказал Сергей Берменьев на фотоконкурсе "Самая красивая страна" в мае 2019 года. В разные времена ему позировали поэт Иосиф Бродский, кинорежиссеры Федерико Феллини и Квентин Тарантино, музыкант Виктор Цой, звезды Голливуда Ричард Гир и Мэрил Стрип. А одной из последних моделей стала как раз малоизвестная Дарья Фисун.

По нашим данным, в заявлении девушка указала, что Берменьев через своего помощника пригласил ее на фотосессию к себе домой, на Зоологическую, 22. Сделал несколько снимков, а потом напоил вином, отвел в спальню и изнасиловал. После отправил ее в душ и вызвал такси.

Уголовное дело по заявлению фотомодели пока не торопятся возбуждать. Видимо, смущают нестыковки в показаниях и кадры, снятые подъездной камерой наблюдения. На них — момент выхода Фисун из квартиры фотографа. Девушка мило прощается с хозяином квартиры в шлепанцах на босу ногу и нижнем белье. Обнимает его на прощание, целует в шею и уходит. А уже через несколько часов девушка пришла в правоохранительные органы и рассказала, что была изнасилована. Сам фотограф, по нашим данным, считает происходящее провокацией и желанием модели приобрести дешевую популярность за счет его громкого имени. Если это действительно так, и саму модель может ждать уголовная ответственность за ложный донос. А пока следователи продолжают разбираться в том, что же на самом деле происходило за кадром скандальной фотосессии.