Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс – Резников

07.07.2020, 1:30, Новости дня

Украина изучает возможность введения миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на оккупированные Россией территории Донбасса, об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 6 июля в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно. Мы не возражаем, главное – чтобы там были готовы”, – сказал Резников.

Война на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между украинскими Объединенными силами с одной стороны и Россией и пророссийскими боевиками с другой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.