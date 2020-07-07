 

200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта – Резников

07.07.2020, 1:30, Новости дня

По информации вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, 200 тысяч жителей оккупированного Россией Донбасса получили паспорта РФ. Об этом он заявил 6 июля в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“В режиме переходного правосудия мы пишем, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе, – они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним Украинское государство не имеет претензий”, – считает Резников.

По его словам, претензии будут предъявлены коллаборантам, которые “служили оккупационному режиму и у кого кровь на руках”.

“Они будут нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать”, – заявил вице-премьер-министр Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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