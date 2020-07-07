Доцента ВШЭ уволили из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе

07.07.2020, 1:26, Разное

Доцента Высшей школы экономики Ольгу Рогинскую уволили с должности академического руководителя образовательной программы «Культурология» из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе. Об этом она сама сказала «МБХ медиа» и студенческому журналу DOXA.

По словам Рогинской, о ее увольнении было объявлено на заседании Объединенных школ философии и культурологии. «Упоминался пост — "из-за поста". В каких-то частных разговорах со мной до этого руководство тоже журило меня за то, что я некоторую, так сказать, непроверенную информацию вынесла в публичное пространство. Назвали это [публикацию поста] "акцией" в моем исполнении», — рассказала преподавательница.

2 июля DOXA сообщила о планах руководства вуза сократить «оппозиционно настроенных преподавателей» под предлогом объединения Школ философии и культурологии. Преподаватель Школы философии Виктор Горбатов со ссылкой на коллег рассказал о создании списка «неблагонадежных» сотрудников, которые могут попасть под сокращения.

По его мнению, в список могли включить преподавателей, подписывавших открытые письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова, которому этическая комиссия ВШЭ рекомендовала извинитьсяза пост в фейсбуке о русском языке.

Директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров в беседе с «Эхом Москвы» не исключил возможность предстоящих сокращений, но заявил, что «никаких "черных списков" у нас нет и быть не может». По его словам, политические взгляды не имеют никакого значения при приеме на работу в вуз.

Рогинская в своем фейсбуке выразила сожаление из-за планов сократить преподавателей ВШЭ. По ее мнению, увольнение «хоть одного» из них будет означать «уничтожение [образовательной] программы в ее нынешнем виде». При этом в интервью DOXA Рогинская отмечала, что официально руководство вуза о возможных сокращениях еще не объявляло.