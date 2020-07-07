Le Figaro – французские пожарные пожаловались МВД, что остались не у дел во время коронакризиса

07.07.2020, 1:18, Новости дня

Национальная федерация французских пожарных представила Министерству внутренних дел свой доклад, в котором раскритиковала подход правительства к урегулированию кризиса в здравоохранении, пишет Le Figaro со ссылкой на Le Parisien. Пожарные недовольны, что им, как и префектам, пришлось довольствоваться вторыми ролями в борьбе с коронавирусом, а вся основная нагрузка легла на Минздрав и скорую помощь, которые не справлялись с ситуацией.



Reuters

В воскресенье стало известно, что Национальная федерация французских пожарных (FNSPF) представила Министерству внутренних дел 18-страничный доклад, в котором раскритиковала подход к борьбе с эпидемией коронавируса и высказала несколько предложений по её улучшению, пишет Le Figaro со ссылкой на статью Le Parisien.

Как рассказывает издание, по существу пожарные упрекают Минздрав за слишком централизованное урегулирование кризиса. По их словам, у Министерства «громоздкая и негибкая» структура, а региональные агентства не привыкли справляться с чрезвычайными ситуациями, потому что созданы для ведения бухгалтерии и финансовой отчётности.

Главной претензией влиятельной федерации, которая объединяет 250 тыс. мужчин и женщин, является то, что они остались на вторых ролях во время пика заболевания во Франции. В отчёте указывается, что чувство «недостаточной занятости» и даже «отсутствие признания оперативных возможностей» пожарных привело к снижению эффективности и большему числу жертв. В то же время решение правительства поручить скорой помощи отвечать на поток звонков от граждан, которые подозревают у себя COVID-19, незамедлительно вызвало коллапс этой системы: в некоторых регионах время ожидания достигало 40 минут. Федерацию также возмущает, что не заражённые коронавирусом люди не смогли получить помощь в чрезвычайной ситуации и умерли «при общем безразличии».

Кроме того, пожарные отмечают, что во время кризиса «префектов отодвинули на второй план»: медучреждениям были даны инструкции прекратить с ними всякие контакты, что лишило глав местного самоуправления информации, необходимой для координации операций по оказанию помощи. При этом оказались полностью забыты дома престарелых, где умирало большое количество постояльцев. О них заботились только органы местного самоуправления, что подтверждает председатель Ассамблеи французских департаментов Доминик Брюссро.

Наконец, в отчёте раскритиковали широко освещавшийся в СМИ трансфер на специальных санитарных поездах десятков пациентов из восточного и Парижского регионов в больницы Бреста, Тура, Бордо или Ренна. По словам властей, они хотели разгрузить забитые больницы, однако пожарные считают, что всё это было сделано только ради пущего эффекта, а в клиниках по соседству часто ещё оставались места. Глава Федерации французских медучреждений Фредерик Вальту не согласен с такой оценкой: он считает, что перемещения были оправданы.

В заключение авторы отчёта предлагают несколько путей для улучшения существующей системы. Во-первых, поставить на место министра внутренних дел эксперта по чрезвычайным ситуациям, например, «ответственного за проведение кризисных операций». Среди других вариантов — «подчинение служб по гражданской защите премьер-министру», как в Италии, или создание Министерства или государственного секретариата, «ответственного за урегулирование кризисов и чрезвычайных ситуаций», как в России. В любом случае, подчёркивают пожарные, необходимо «повысить согласованность между центральным правительством, префектами департаментов и территориями». Как отмечает французская газета, это станет серьёзным испытанием для правительства Кастекса.