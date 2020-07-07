Власти Украины опровергли получение ультиматума на встрече в Берлине

07.07.2020, 1:16, Новости дня

Представили РФ на состоявшейся 3 июля в Берлине встрече не выдвигали Украине ультиматум по закреплению особого статуса Донбасса в конституции, сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Все сообщения об ультиматумах на встрече в Берлине Резников назвал «фейковыми», передает ТАСС.

«Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов я лично не слышал и не увидел», – сказал вице-премьер Украины.

Вместе с тем Резников сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений, «где идет речь о правовых аспектах урегулирования конфликта, о ряде законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять». «Вопрос нам задавали, когда вы планируете продемонстрировать проект закона о внесении изменений в конституцию по децентрализации, – сказал Резников. – Мы в который раз объяснили что никакого особого статуса в конституции Украины быть не может».

Комментируя результаты встречи политических советников глав государств «нормандской четверки», вице-премьер Украины признал, что «договоренностей не было достигнуто, но есть сближение позиций». Однако детали он раскрывать не стал.

Резников также заявил, что новый саммит «нормандской четверки» возможен уже в августе. «Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу», – сказал Резников в эфире телеканала ICTV.

На прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Москва на переговорах в Берлине якобы намерена потребовать от Киева представления до 6 июля проекта по изменению конституции Украины с целью закрепления в ней особого статуса Донбасса.

В минувшую пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Киева назначить собственных «представителей Донбасса» в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), задачей которой является фиксация выполнения/невыполнения Минских соглашений.