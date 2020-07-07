 

Жителей Сочи и Туапсе предупредили о риске образования смерчей

07.07.2020, 0:48, Новости дня

Жара на Черноморском побережье Краснодарского края грозит на этой неделе образованием смерчей, говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ

«В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 27 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья, сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе», – приводит сообщение института ТАСС.

Из-за жары и отсутствия осадков в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республиках Крым и Калмыкия на прошлой неделе наблюдалось повреждение зерновых культур от засухи. «Уровень влагозапасов в почве составил 50-70% от нормы», – уточняется в сообщении.

Напомним, в августе прошлого года очевидцам в Сочи удалось снять на видео гигантский смерч.



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