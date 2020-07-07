Reuters: число смертей от коронавируса в США превысило 130 000

07.07.2020, 0:32, Новости дня

Число смертей от коронавируса в США в понедельник превысило 130 000 на фоне нового всплеска заражений, который привлек повышенное внимание к реакции властей на кризис и к усилиям по перезапуску экономики.

Прирост количества смертей в целом по стране продолжает замедляться, несмотря на увеличение новых случаев рекордными темпами, однако эксперты в области здравоохранения предупреждают, что статистика смертности отстает от статистики заболеваемости. Задержка может достигать нескольких недель.

Согласно анализу агентства Reuters, как минимум в пяти штатах число смертей уже растет: так, а Аризоне в первые две недели июня было зафиксировано 259 смертей, а в последние две – уже 449. За весь месяц число случаев в штате увеличилось на 300 процентов. Это рекордный показатель по стране.

Всего в США количество случаев заражения приближается к 3 миллионам. Страна занимает первое место в мире по этому показателю и вдвое опережает Бразилию, которая находится на втором месте.

В 16 штатах с начала июля ежедневно фиксируют новые рекорды по приросту случаев. Во Флориде было зафиксировано более 11 000 случаев за сутки – больше, чем в любой европейской стране на пике эпидемии.

Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) прогнозируют от 140 до 160 тысяч смертей к 25 июля. Прогноз основан на 24 независимых оценках. Рост смертности прогнозируется в таких штатах, как Аризона, Арканзас, Айдахо, Вайоминг, Невада, Оклахома, Орегон, Техас, Флорида, Южная Каролина и Юта.