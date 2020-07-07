Женщине, солгавшей, что ее жизни угрожает афроамериканец, предъявлены обвинения

07.07.2020, 0:32, Новости дня

Прокуратура Манхэттена предъявила уголовные обвинения Эми Купер, в конце мая вызвавшей полицию в Центральный парк Нью-Йорка, ложно обвинив своего однофамильца, афроамериканца Кристиана Купера в том, что тот угрожает ее жизни. Афроамериканец, наблюдавший в парке за поведением птиц, попросил женщину привязать ее собаку. Об этом в понедельник сообщил адвокат Купер, которую сейчас хотят привлечь к уголовной ответственности.

Видео, выложенное Кристианом Купером в социальных сетях 25 мая, вызвало в бурную дискуссию о «белых привилегиях» и о напряженных отношениях между белыми и черными американцами.

По словам окружного прокурора Сая Вэнса, заседание по делу Эми Купер состоится 14 октября. Ее обвиняют в предоставлении полиции ложной информации, Купер грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года.

«Мы твердо намерены привлечь виновных в этом поведении к ответственности», – говорится в заявлении Вэнса.

Инцидент в Центральном парке Нью-Йорка произошел за несколько часов до того, как Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании наступил ногой ему на шею.

Днем 25 мая Эми Купер выгуливала свою собаку в Центральном парке. Во время прогулки женщина столкнулась со своим однофамильцем, афроамериканцем Кристианом Купером, который наблюдал в парке за птицами. Купер попросил женщину привязать на поводок ее собаку, а после того, как она отказалась выполнить его просьбу, он предложил псу угощение.

На опубликованном в соцсетях видео Эми Купер предупреждает мужчину, что она пожалуется на него в полицию, а затем звонит в службу спасения 911 и заявляет, что ее жизни угрожает опасность. Во время общения с оператором, женщина заявила, что ей угрожает «афроамериканец» и выдвинула ложное обвинение против Купера.

Через день после инцидента и последовавшего за этим скандала в соцсетях, Эми Купер публично извинилась перед своим однофамильцем. Впоследствии ее уволили из финансово-инвестиционной компании Franklin Templeton, где она занимала пост вице-президента.