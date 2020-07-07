Адвокат Добровинский: следователь отменил начало ознакомления с делом актера Ефремова

07.07.2020, 0:30, Новости дня

На 7 июля планировалось начало ознакомления актера Михаила Ефремова и его адвоката с материалами уголовного дела о смертельном ДТП. Но следователь по каким-то причинам отменил встречу, сообщил адвокат Александр Добровинский в интервью телеканалу "Россия 24".

Александр Добровинский представляет в деле интересы семьи погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. В 1998 году в автомобильной аварии погиб двоюродный брат Захарова, рассказал Добровинский. Тогда виновнику аварии удалось избежать наказания. Поэтому семья водителя-курьера интернет-магазина из Рязани не хочет повторения такого сценария, пояснил их представитель. Непримиримый настрой семьи Захарова закалился после съемок в телепрограммах, где они получили каскад гадостей в свой адрес.

Семья Сергея Захарова заявила, что не примет от Михаила Ефремова материальную помощь и будет настаивать на максимальном наказании. После этого защищающий Ефремова адвокат Эльман Пашаев подчеркнул, что больше не будет предлагать семье погибшего водителя денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду. Ранее Ефремов заявлял, что готов усыновить детей Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

6 июля Ефремову предъявлено официальное обвинение. Это часть 4 статьи 216. Наказание по этой статье грозит колонией от 5 до 12 лет. Сейчас актер находится под домашним арестом.

Роковое ДТП произошло в Москве на Садовом кольце. Jeep Grand Cherokee выехал на Смоленской площади напротив дома №3 на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada Granta (ВИС-234900). Водитель отечественного автомобиля был зажат в кабине. Он скончался в больнице от множественных полученных травм.

Михаил Ефремов, которому принадлежит иномарка, был в момент ДТП в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Его адвокат Эльман Пашаев настаивает на том, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного.