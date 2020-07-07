В полях Херсонской области два человека погибли от тепловых ударов

07.07.2020, 0:25, Новости дня

6 июля в Белозерском районе Херсонской области от теплового удара погибла 25-летняя женщина, сообщает “Херсон online”.

Она работала в поле вблизи воинской части. Ее нашли без сознания, в состоянии агонии. По предварительному диагнозу медиков, констатировавших биологическую смерть, женщина погибла от теплового удара.

В этот же день в комбайне на въезде в село Приморское Голопристанского района нашли 39-летнего мужчину без признаков жизни. Медики также констатировали смерть от теплового удара, пишет “Херсон online”.

Температура воздуха днем превышала +40 °С. По прогнозу Гидрометцентра, жара до +38 °С ожидается в регионе и 7 июля.