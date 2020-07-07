В киевских ночных клубах пройдут рейды – Госпотребслужба

07.07.2020, 0:25, Новости дня

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей совместно с Национальной полицией проверит, как развлекательные заведения Киева соблюдают требования карантина, об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает “РБК-Украина”.

По его информации, мобильные группы будут проверять ночные клубы и днем, и ночью.

“Запрет на работу клубов после 22.00 действует. Разрешили [работать после 22.00] только заведениям общественного питания. Мы мониторим эти анонсы, будет соответствующее реагирование. Рейды и проверки происходят и будут происходить. В том числе ночные рейды”, – отметил Рубан.

6 июля в Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043, скончалось 1262 человека, 21 703 инфицированных уже вылечились.