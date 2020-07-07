Наев заявил, что командующий ВМС Украины Неижпапа преувеличивает, говоря о возможном наступлении России со стороны Крыма

07.07.2020, 0:25, Новости дня

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения войск Российской Федерации со стороны оккупированного Крыма. Об этом командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил 6 июля в эфире телеканала ICTV.

Он считает, что заявление Неижпапы о возможной полномасштабной конфронтации на юге материковой части Украины, сделанное в интервью изданию “Думская”, вызвано его неопытностью.

“Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Неижпапа был назначен недавно. В своем интервью региональному СМИ он рассказал свое понимание, как он это видит, не имея стопроцентных сведений о развитии ситуации на таврическом направлении. К его словам можно относиться так, что они были преувеличены, исходя из той обстановки, которая есть по состоянию на сегодня”, – сказал Наев.

Он утверждает, что Неижпапа высказался как патриот. В то же время сведений о непосредственной угрозе вторжения сейчас нет, а разведка предоставляет командованию всю необходимую информацию о вероятных действиях противника, подчеркнул генерал-лейтенант.

“Мы как военные отдаем себе отчет, что готовиться надо к любым сценариям. В ВСУ отработаны планы реагирования на все военные угрозы, в том числе на таврическом направлении. Проведен комплекс мер на этом направлении, прежде всего усиление разведки всеми разведорганами. В течение лета и осени будут проводиться антитеррористические и противодиверсионные меры”, – заверил командующий Объединенными силами.

5 июля Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области. “Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса “Нептун” позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим… Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы”, – объяснил адмирал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает информацию о возможности вторжения РФ на юг Украины “абсолютной глупостью” и “нагнетанием антироссийской истерии”.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.