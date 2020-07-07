 

Мнение: Контрдискурс в Оттаве

07.07.2020, 0:23, Разное

На строительной площадке мемоииала “жертвам коммунизма” в канадской Оттаве.

Источник: Colonel Cassad



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