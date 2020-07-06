Госдеп США одобрил продажу Литве вертолетов Black Hawk

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06.07.2020, 23:53, Новости дня

Госдепартамент США одобрил возможность продажи Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования, сообщило Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Пентагона.

Общая сумма сделки оценивается в 380 млн долларов, передает ТАСС.

По мнению Госдепартамента США, эта сделка соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, «помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе». «Вертолеты UH-60M Black Hawk обеспечат совместимость с силами США и НАТО при оперативном реагировании на различные задачи», – отметили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Белый дом официально уведомил Конгресс США о принятом решении.

Напомним, в декабре 2019 года Сотрудники исследовательской службы Конгресса США призвали американский парламент укрепить военный потенциал Прибалтики. В августе того же года Госдепартамент США одобрил продажу Литве 500 новейших броневиков.



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