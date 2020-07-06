 

“Барселона” не заказывала критику своих игроков в соцсетях

06.07.2020, 23:25, Новости дня

"Барселона" не заказывали критики своих игроков в социальных сетях. К таким выводам пришел аудит, проведенный в сильнейшем клубе Испании.

Зимой появилась информация, что руководство клуба во главе с президентом Жозепои Бартомеу заказывало критику ведущих игроков в соцсетях. Многие футболисты, включая Лионеля Месси, подверглись уничижительной травле. По мнению источника, причиной таких действий стала желание руководства воздействовать на общественное мнение.

По просьбе руководства "Барселоны" был проведен аудит. Мониторинг и анализ соцсетей не выявили, что заказчиками критики были руководители клуба, сообщает РИА Новости.



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