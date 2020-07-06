 

Раскупили за день. Илон Маск запустил в продажу красные шорты Tesla

06.07.2020, 23:20, Новости дня

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил в продажу красные атласные шорты, об этом он написал в Twitter 5 июля.

Шорты выпущены ограниченным тиражом, их стоимость, указанная на сайте Tesla, $69,420. Спереди на шортах фирменный логотип Tesla, а сзади – надпись S3XY.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

По информации Busines Insider, Маск любит ссылаться на число 420.

“В 2018 году он уже попадал в скандал, пообещав выкупить акции Tesla по $420 долларов за акцию. 28 июня он написал в Twitter: “69 дней после 4/20 снова, ха-ха”, – пишет издание.

Надписи на шортах S3XY обозначают автомобили Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y, отмечает Busines Insider.

Красные шорты Tesla – шутка Маска над трейдерами, которые делали ставку на падение котировок компании.

“Наслаждайтесь исключительным комфортом после завершения торговой сессии”, – отмечено в описании товара на сайте Tesla.

К вечеру 6 июля шорты были распроданы.

Tesla – производитель электромобилей и  решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в 2003 году, названа в честь электротехника и физика Николы Теслы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В Нигерии от коронавируса умер глава администрации президента

29.04 / Стало известно о проблемах с тестами на коронавирус в Екатеринбурге

23.06 / Россия и США завершили первый день переговоров по ядерной проблематике

23.05 / Подозреваемые в реабилитации нацизма россияне раскаялись

19.06 / В ЛДПР объяснили причину критики поправок в Конституцию со стороны КПРФ

02.05 / Собянин рассказал, куда пойдут штрафы за нарушение режима самоизоляции

27.04 / Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

16.04 / США заявили о призыве лидеров G7 реформировать ВОЗ

14.05 / Академик Колесников допустил в России “военный тип” вакцинации от COVID-19

18.04 / Площадка eBay запустит в России программу поддержки предпринимателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска