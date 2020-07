Раскупили за день. Илон Маск запустил в продажу красные шорты Tesla

06.07.2020, 23:20, Новости дня

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск запустил в продажу красные атласные шорты, об этом он написал в Twitter 5 июля.

Шорты выпущены ограниченным тиражом, их стоимость, указанная на сайте Tesla, $69,420. Спереди на шортах фирменный логотип Tesla, а сзади – надпись S3XY.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

По информации Busines Insider, Маск любит ссылаться на число 420.

“В 2018 году он уже попадал в скандал, пообещав выкупить акции Tesla по $420 долларов за акцию. 28 июня он написал в Twitter: “69 дней после 4/20 снова, ха-ха”, – пишет издание.

Надписи на шортах S3XY обозначают автомобили Tesla Model S, Model 3, Model X и Model Y, отмечает Busines Insider.

Красные шорты Tesla – шутка Маска над трейдерами, которые делали ставку на падение котировок компании.

“Наслаждайтесь исключительным комфортом после завершения торговой сессии”, – отмечено в описании товара на сайте Tesla.

К вечеру 6 июля шорты были распроданы.

Tesla – производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в 2003 году, названа в честь электротехника и физика Николы Теслы.