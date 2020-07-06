ВОЗ изучит доклад ученых об аэрозольной передаче COVID-19

06.07.2020, 23:20, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения изучит доклад ученых, в котором говорится о риске распространения коронавируса через аэрозоли. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

По его словам, доклад сейчас изучают технические эксперты организации.

Как отмечает агентство, изменение оценки ВОЗ в части способов передачи коронавируса может повлиять на рекомендацию по соблюдению физической дистанции в 1 м, а также на другие меры по сдерживанию коронавируса, которые принимаются правительствами на основании рекомендаций ВОЗ.

4 июля газета The New York Times опубликовала письмо более 200 ученых из 39 стран, в котором они призвали пересмотреть рекомендации по коронавирусу. Так, ВОЗ полагает, что основным путем передачи коронавируса является воздушно-капельный, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей инфицированного человека при кашле или чихании. Но как считают авторы обращения, коронавирус может распространяться в еще более мелких частицах, чем капли, и они могут гораздо дольше задерживаться в воздухе. Ученые указали на несколько вспышек коронавируса в плохо проветриваемых и переполненных помещениях.

Технический руководитель ВОЗ по профилактике и контролю инфекций Бенедетта Аллегранци заявляла, что доказательства передачи коронавируса через аэрозоли неубедительны. ВОЗ считает воздушную передачу возможной, “но не подкрепленной убедительными или даже четкими доказательствами”, отметила она.