В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
06.07.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.
Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3999 человек.
Жителям Москвы напомнили, что в случае возникновения симптомов ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.
Днем ранее в Москве умерли 22 пациента с коронавирусом.
Напомним, в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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