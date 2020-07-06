 

Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

06.07.2020, 22:53, Новости дня

Уровень смертности от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 упал в США на 39%, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Смертность от китайского вируса снизилась на 39%, в то время как наша великая программа тестирования продолжает демонстрировать безусловное лидерство [США] в мире [по числу выявленных случаев коронавируса]. Почему лживые СМИ не сообщают о том, что количество смертей значительно снизилось? Это только потому, что они действительно лживые СМИ!» – написал Трамп в своем Twitter.

«Последние новости: уровень смертности от китайского вируса в США самый низкий в мире! Кроме того, смертность в США значительно снизилась, десятикратное снижение по сравнению с пиком пандемии (и наша экономика возвращает силу!)», – добавил глава американской администрации.

Тем временем, согласно оценкам The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. Наиболее быстрое распространение вируса наблюдается, в частности, в штатах Аризона, Техас и Флорида, передает ТАСС.

Напомним, в субботу, День независимости США, в Соединенных Штатах выявили максимальное число новых случаев коронавируса за сутки.



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