Владимир Зеленский: мы не позволим разрушить систему Черноморской безопасности

06.07.2020, 22:18, Новости дня

КИЕВ – Принятие на вооружение ракетного комплекса «Нептун» позволит Украине быть более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Об этом заявил 5 июля в Одессе президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Важнейшими являются государственные испытания украинского ракетного комплекса «Нептун». Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в ближайших планах – получение катеров «Айленд» и «Марк VI» в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки», – отметил Владимир Зеленский, сообщает пресс-службы лидера Украины.

Президент Украины сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

Владимир Зеленский поставил задачу новому командующему Военно-морскими силами, контр-адмиралу Алексею Неижпапе «обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием – как фактор сдерживания».

«[…] Мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу [ВМС – Т.Б.] мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

О формировании флота

По словам главного редактора журнала Ukrainian Defense Review Антона Михненко, развитие ВМС и способность флота отразить вызовы, которые существуют – это острая необходимость для страны.

«Речь идет вообще о создании нормального полноценного вида – Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. После российской агрессии в 2014 году и оккупации Крыма мы потеряли большую часть корабельно-катерного состава. Часть кораблей и катеров остались, но они абсолютно старые. С 2014 года прошла модернизация некоторых надводных кораблей, а в основе сейчас у нас нет тех Военно-морских сил, которые могут противостоять ВМС России», – говорит Антон Михненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Михненко отмечает помощь Соединенных Штатов в формировании украинского флота.

«Мы получили от США два катера типа «Айленд» и ожидается еще передача похожих катеров. Есть надежда, что в ближайшем будущем мы получим катера «Марк VI» – это один из современных типов катеров, которые могут обеспечивать патрулирование прибрежной зоны», – подчеркивает Антон Михненко.

Оснащение кораблей ракетным вооружением и ракетными комплексами «Нептун» он называет необходимостью для надежного обеспечения охраны и борьбы с возможными десантными операциями противника.

Планируется получить три дивизиона комплексов «Нептун», утверждает Антон Михненко, что, по его словам, позволит предотвратить возможные агрессивные действия России».

Партнеры в акватории Черного моря

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что сегодня можно говорить о создании сил сдерживания – в контексте развития Военно-морского флота Украины.

«Но вряд ли можно говорить о военной группировке ВМС, которая может на равных вести борьбу с агрессором – Россией. Такая цель не должна ставиться, понимая разницу в ресурсах, зная, что у России есть ядерное оружие, которое она может применить, в связи со своей новой военной доктриной. Речь идет о создании сил сдерживания и нанесения ущерба врагу, который бы изменил баланс потенциальных выгод и потерь в случае, если будет применение военной силы», – говорит Алексей Мельник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Стратегия ВМС Вооруженных сил Украины до 2035 года, по его словам, закрепляет направления и возможные варианты оснащения флота.

«Заявления президента хорошие и поручения тоже, но нужно разделять политику и конкретные мероприятия – чтобы такие указания были выполнены, нужна работа бюрократической машины и оборонный заказ», – отмечает Алексей Мельник.

В случае гипотетического столкновения в акватории Черного моря, по его словам, Украина могла бы рассчитывать на партнерскую помощь других стран, если тем в сложившейся ситуации, нужны будут союзники.

«Кто сегодня помогает Украина – это и есть пул друзей и партнеров», – подчеркивает Алексей Мельник.

Сотрудничество Украины и США активно развивается

Напомним, что в сентябре 2018 года Соединенные Штаты передали Военно-морским силам Украины два патрульных катера береговой охраны класса «Айленд» (Island). Событие произошло на территории базы Береговой охраны США «Балтимор» 27 сентября 2018.

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», – отметил пятый президент Украины Петр Порошенко в момент передачи катеров. Он сказал тогда, что Украина получила от США более одного миллиарда долларов на поддержку безопасности.

В июне 2020 года стало известно, что Соединенные Штаты передадут Украине рации, боеприпасы и переносные противотанковые ракетные комплексы Джавелин (Javelin) на сумму более шестидесяти миллионов долларов. Об этом 17 июня сообщило посольство США в Украине на своей странице в Фейсбуке.

«Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на сумму более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», – подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Помощь Соединенных Штатов в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной продолжается при COVID-19, говорится в тексте.

Военно-техническое сотрудничество Украины и США активно развивается, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя 17 июня информацию о поставках вооружения из США.