 

Предполагаемая сообщница Джеффри Эпштейна переведена в тюрьму в Нью-Йорке

06.07.2020, 22:18, Новости дня

Предполагаемая сообщница покойного финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл переведена в тюрьму в Нью-Йорке, где ее обвиняют в пособничестве секс-торговле, сообщает Федеральное бюро тюрем США.

58-летнюю Максвелл арестовали в четверг в Нью-Гэмпшире. В выходные ее содержали в тюрьме округа Мэрримак, а теперь она переведена в центр временного содержания в Бруклине.

По версии обвинения, Максвелл, дочь покойного британского медиамагната Роберта Максвелла, завлекала несовершеннолетних девушек, в отношении которых Эпштейн совершал сексуальное насилие. Согласно тексту обвинительного заключения, в некоторых случаях она и сама принимала в этом участие.

Как ожидается, Максвелл впервые предстанет перед судом на этой неделе.

Прошлым летом Эпштейн покончил с собой в федеральной тюрьме в Нью-Йорке, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле.

Максвелл некогда состояла в романтических отношениях с Эпштейном и принадлежала к его ближайшему окружению.

В тексте обвинения говорится, что Максвелл вербовала девушек для Эпштейна в период с 1994 по 1997 гг.

В случае признания вины ей грозит до 35 лет лишения свободы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Италии обнаружили подозрительные случаи пневмонии в 2019 году

20.05 / Полпред РФ при ООН призвал Палестину и Израиль к диалогу

23.04 / Drive – боевые испытания «Арматы» в Сирии повышают экспортную ценность российских танков

13.05 / Hill – американский телеведущий признал антироссийскую паранойю, но обвинил в ней Россию

19.04 / Ямальское животноводство перестраивает свою работу на период пандемии

27.04 / Коронавирус подтвержден у 874 российских военнослужащих – Минобороны

23.05 / Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

27.05 / Зеленский утвердил национальную программу Украина – НАТО на 2020 год

20.04 / Аксенов попросил россиян не приезжать в Крым, в украинском Кабмине сказали, что источником распространения коронавируса там являются визитеры из РФ

21.05 / Феминистка обвинила Кортнева в сексизме из-за слов о тульской медсестре в бикини

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска