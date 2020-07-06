Предполагаемая сообщница Джеффри Эпштейна переведена в тюрьму в Нью-Йорке

06.07.2020, 22:18, Новости дня

Предполагаемая сообщница покойного финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл переведена в тюрьму в Нью-Йорке, где ее обвиняют в пособничестве секс-торговле, сообщает Федеральное бюро тюрем США.

58-летнюю Максвелл арестовали в четверг в Нью-Гэмпшире. В выходные ее содержали в тюрьме округа Мэрримак, а теперь она переведена в центр временного содержания в Бруклине.

По версии обвинения, Максвелл, дочь покойного британского медиамагната Роберта Максвелла, завлекала несовершеннолетних девушек, в отношении которых Эпштейн совершал сексуальное насилие. Согласно тексту обвинительного заключения, в некоторых случаях она и сама принимала в этом участие.

Как ожидается, Максвелл впервые предстанет перед судом на этой неделе.

Прошлым летом Эпштейн покончил с собой в федеральной тюрьме в Нью-Йорке, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле.

Максвелл некогда состояла в романтических отношениях с Эпштейном и принадлежала к его ближайшему окружению.

В тексте обвинения говорится, что Максвелл вербовала девушек для Эпштейна в период с 1994 по 1997 гг.

В случае признания вины ей грозит до 35 лет лишения свободы.