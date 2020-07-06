ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

06.07.2020, 22:17, Новости дня

Выбор городов, где в 2026 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, отложен на неопределенный срок. Причина подобного решения ФИФА– пандемия коронавируса.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде. США представила 17 городов-кандидатов, Мексика и Канада по 3. Всего же будут определены 16 городов, причем сокращение пройдет за счет американцев, сообщает ТАСС.

Организаторы должны были определиться с городами ещё весной, но пандемия коронавируса вынудила перенести решение этого вопроса на 7 июля. Но и в этот раз процедура отложена.