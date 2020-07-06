 

ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

06.07.2020, 22:17, Новости дня

Выбор городов, где в 2026 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, отложен на неопределенный срок. Причина подобного решения ФИФА– пандемия коронавируса.

Впервые в истории чемпионат мира пройдет в трех странах – США, Мексике и Канаде. США представила 17 городов-кандидатов, Мексика и Канада по 3. Всего же будут определены 16 городов, причем сокращение пройдет за счет американцев, сообщает ТАСС.

Организаторы должны были определиться с городами ещё весной, но пандемия коронавируса вынудила перенести решение этого вопроса на 7 июля. Но и в этот раз процедура отложена.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Явка на голосовании по Конституции 25 июня составила 9,2%

08.06 / Полиция канадского Монреаля разогнала протестующих газом

16.05 / Климкин: Без решения проблемы российских паспортов Донбасса никакое устойчивое решение невозможно

19.06 / За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 161 медика – Степанов

06.05 / Корниенко рассказал, когда пройдут следующие местные выборы в Украине

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

14.04 / В Москве решили перепрофилировать для борьбы с COVID-19 24 городских стационара

10.06 / Собянин назвал сроки возвращения Москвы к нормальной жизни

07.05 / Столтенберг заявил о сохранении за НАТО статуса «ядерного альянса»

14.05 / Грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска