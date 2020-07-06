Россия не предъявляла никаких ультиматумов в Берлине – Резников

06.07.2020, 22:15, Новости дня

Во время недавних переговоров в Берлине российская сторона не предъявляла Украине никаких ультиматумов. Об этом в эфире “Громадського радіо” заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Это надуманная история и слово ультиматум не может быть применено к переговорам, которые происходили”, – подчеркнул он.

3 июля 2020 года в Берлине встретились политические советники лидеров “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Переговоры длились 11 часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от Украины “разработать и согласовать с Донбассом” десятки законов, а также посетовал, что на встрече не удалось договориться о так называемом особом статусе региона. В Офисе президента Украины по итогам встречи заявили, что Россия “взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии”.

Немецкое издание Der Spiegel писало, что в ходе этих переговоров Россия требовала значительных уступок от Украины в части юридического оформления статуса оккупированных районов. РФ также потребовала, чтобы Украина не позже 6 июля представила трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституцию, касающихся статуса ОРДЛО.

“Никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может”, – подчеркнул Резников в эфире “Громадського радіо”.