 

Россия не предъявляла никаких ультиматумов в Берлине – Резников

06.07.2020, 22:15, Новости дня

Во время недавних переговоров в Берлине российская сторона не предъявляла Украине никаких ультиматумов. Об этом в эфире “Громадського радіо” заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Это надуманная история и слово ультиматум не может быть применено к переговорам, которые происходили”, – подчеркнул он.

3 июля 2020 года в Берлине встретились политические советники лидеров “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Переговоры длились 11 часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак потребовал от Украины “разработать и согласовать с Донбассом” десятки законов, а также посетовал, что на встрече не удалось договориться о так называемом особом статусе региона. В Офисе президента Украины по итогам встречи заявили, что Россия “взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии”.

Немецкое издание Der Spiegel писало, что в ходе этих переговоров Россия требовала значительных уступок от Украины в части юридического оформления статуса оккупированных районов. РФ также потребовала, чтобы Украина не позже 6 июля представила трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституцию, касающихся статуса ОРДЛО. 

“Никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может”, – подчеркнул Резников в эфире “Громадського радіо”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / В Украину возвращаются 14 моряков, которые провели три года в ливийской тюрьме

04.06 / Демонстранты бросили зажигательные бомбы в сторону посольства США в Греции

21.06 / Новый смартфон OnePlus Nord получит быструю зарядку мощностью 30 Вт

16.05 / Япония предложит расследовать реакцию ВОЗ в начале пандемии коронавируса

13.04 / Политолог: В состав Общественной палаты влилась «свежая кровь»

23.04 / Министерство здравоохранения: эпидемия гриппа в России закончилась

12.05 / Одобрено строительство крупнейшей солнечной электростанции в США

24.04 / ОРДО и ОРЛО синхронно признали летальные случаи COVID-19 – Минреинтеграции

19.04 / Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

01.07 / Транзит газа через Украину в июне вырос на 50% по сравнению с маем – оператор ГТС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска