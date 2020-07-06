 

Мнение: В Твери закрасили Солженицына

06.07.2020, 22:10, Разное

В Твери активисты "Ротфронта" закрасили незаконно нарисованный портрет Солженицына на который поступали жалобы от местных жителей.

Сегодня утром в Твери активисты партии РОТ ФРОНТ закрасили белой краской портрет Александра Солженицына, нарисованный на стене пятиэтажки.
Это граффити появилось около двух лет назад без согласования с местными властями и жильцами дома. РОТ ФРОНТ утверждает, что восстановил законность.
Граффити с изображением Солженицына, приуроченное к столетию писателя, появилось 2 октября 2018 года на стене дома по адресу Смоленский переулок, 32.
Но, как выяснилось впоследствии, власти узнали об этой инициативе из СМИ, а местные жители были просто поставлены перед фактом. Навязанное граффити вызвало возмущение жильцов. Они дошли до суда и добились решения о ликвидации противоречивого арт-объекта. Утром 4 июля 2020 года к дому пригнали подъёмник. Активисты работали быстро и слаженно. Через некоторое время они вернули стене первоначальный облик.

Эпизод комментирует секретарь ЦК партии РОТ ФРОНТ Александр Батов:

«Это мы его закрасили. Этот портрет [Солженицына. — прим. ред.] был намалёван исподтишка. Несмотря на многолетнюю промывку мозгов, миллионы россиян справедливо считают этого человека негодяем и предателем. Государственной пропаганде приходится буквально навязывать людям образ «великого писателя», запихивать его в школьные учебники, ставить ему памятники, развешивать плакаты, открывать музеи. И всё-таки с каждым днём всё больше наших сограждан осознают, что жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране».
Батов выразил благодарность тем, кто закрасил портрет Солженицына и тем самым «сделал город чище». Он также добавил, что у жильцов дома есть свои планы по поводу использования стены.

https://www.rotfront.su/my-zakrasili-solzhenitsyna-rot-front/ – цинк

Про саму неполживщину:

Изображение Солженицына появилось на стене пятиэтажки в 2018 году к столетию со дня рождения писателя. Автор граффити — тверской стрит-арт-деятель Виктор Лебедев. Ранее он рассказывал, что расписал стену дома на средства депутата городской думы от «Единой России» Ильи Холодова. Однако действия художника не были согласованы с мэрией Твери управляющей компанией «Дилос», поэтому Лебедева не раз штрафовали за нарушение правил благоустройства. Кроме того, против граффити с изображением Солженицына выступал и один из жителей дома — прокурор в отставке Андрей Чугуевский, который писал жалобы в районную администрацию, в прокуратуру и губернатору Тверской области.

https://www.znak.com/2020-07-06/v_tveri_rotfrontovcy_zakrasili_graffiti_s_solzhenicynym – цинк

Совестливо и гадливо стало на душе. Как же мы без неполживости из Вермонта?!

Источник: Colonel Cassad



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