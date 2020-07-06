ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев

06.07.2020, 22:09, Разное

Шведские исследователи провели новое исследование, подтвердившее, что ДНК, увеличивающий риск заболевания COVID-19 человек унаследовал от неандертальцев 60 000 лет назад. Фрагмент генома мог улучшить состояние здоровья населения Южной Азии.

Участок ДНК, охватывающий 6 генов в 3 хромосоме в настоящее время встречается у 63% жителей Бангладеша, и практически у трети людей в Южной Азии. Специалисты обнаружили его также у 8% европейцев и 4% людей в Восточной Азии. В Африке фрагмент генома почти не прослеживается.

Научные специалисты не могут объяснить, что послужило причиной подобного путешествия ДНК на протяжении последних 60 000 лет. Согласно одной из имеющихся версий, ген является “вредным” для здоровья и встречается все реже именно поэтому. Не исключено, что участок ДНК положительно повлиял на улучшение работы организма жителей Южной Азии и обеспечил реакцию иммунной системы на вирус.

По мнению генетика Хьюго Зеберга, представляющего Каролинский институт, вариант 3 хромосомы, из-за которой повышается вероятность тяжелого протекания коронавируса, напоминает хромосому жившего 50 000 лет назад в Хорватии неандертальца. Большинство генов Homo neanderthalensis для современных людей оказались вредны, так как затрудняли рождение потомков и ухудшали здоровье.



В Азии и Европе предки нынешних людей могли столкнуться с новыми видами вирусов, против которых у неандертальцев уже имелись определенные механизмы защиты. Эксперты допускают, что сейчас иммунный ответ, противостоящий древним вирусам, очень остро реагирует на появившийся COVID-19, а это ведет к агрессивным атакам иммунной системы и затруднению лечения.