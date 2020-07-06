Le Figaro – евротур отменяется — Брюссель наказал американцев за провал Трампа в борьбе с COVID-19

06.07.2020, 22:00, Новости дня

Евросоюз не включил Соединённые Штаты в список стран, туристам из которых разрешено пересекать его границы, пишет Le Figaro. Такое решение Брюсселя является штрафом за провальную политику Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом, а также ответом на категоричные заявления президента.



Reuters

За несколько дней до Дня независимости стало известно, что Евросоюз исключил Соединённые Штаты из перечня 15 стран, для которых он разрешил открыть свои границы, пишет Le Figaro. Помимо американцев, европейские страны также будут недоступны жителям Бразилии и России. Как уточняет издание, такие ограничения будут пересматриваться каждые две недели и затронут только тех, кто путешествует без веских на то причин.

Список стран составили в основном на базе эпидемиологических критериев: разрешение получили те, где число заражённых не превышает или равно среднему европейскому уровню в 16 человек на 100 тыс. жителей за последние две недели. Так, на 29 июня этот показатель в США равнялся 137, а за последние две недели резко подскочил. Для сравнения, во Франции он составляет менее 10 человек.

Французская газета отмечает, что ограничения не касаются выходцев из Евросоюза или граждан США, которые являются медицинским персоналом, сезонными сельскохозяйственными работниками, дипломатами, сотрудниками гуманитарных организаций, транзитными пассажирами, лицами, просящими убежища, студентами или теми, кто вынужден приехать «по семейным обстоятельствам».

Те американцы, которые не подходят под эти критерии, могут, тем не менее, попасть в Ирландию и Великобританию, потому что эти страны не входят в Шенгенскую зону. В этом случае при приезде им придётся провести некоторое время в карантине, за нарушение которого в Великобритании полагается штраф в ₤1 тыс. После этого карантина для поездки во Францию или любую другую страну ЕС придётся доказать наличие там недвижимости или близких семейных связей, однако окончательное решение остаётся за принимающей стороной.

В статье подчёркивается, что такое решение Брюсселя наносит существенный удар по престижу Соединённых Штатов и штрафует страну не только за провал политики Вашингтона по нераспространению коронавируса, но и за преувеличенное высказывание американского президента. На митинге в Талсе (Оклахома) 20 июня и во время многочисленных пресс-конферений в Белом доме Трамп дал понять, что в Америке регистрируют рост заболевших, потому что там проводят слишком много тестирований. Хотя ответственные за общественное здравоохранение позднее опровергли эти заявления, такие слова главы государства заставляют сомневаться в том, что правительство действительно прилагает все силы для борьбы с пандемией.

За четыре месяца до этого Дональд Трамп первым нанёс удар по солидарности между Европой и Америкой, запретив выходцам из ЕС приезжать в США: как объяснил президент, Старый Свет приложил недостаточно сил для того, чтобы избежать худшего, и стал новым эпицентром коронавируса, притом что в Америке на тот момент зарегистрировали только 1100 подтверждённых случаев и 38 жертв. В начале июня лидер США отметил прогресс Евросоюза и намекнул об ослаблении ограничений, однако они продолжают действовать до сих пор. Между тем, пишет Le Figaro, теперь тенденция изменилась: Европа, очевидно, преодолела худший период «первой волны», в то время как по ту сторону Атлантики ситуация продолжает ухудшаться.