 

Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в закрытии нефтепровода

06.07.2020, 21:53, Новости дня

Министр энергетики США Дэн Бруйетт обвинил «экологическое лобби» в воспрепятствовании экономическому росту американской экономики путем закрытия трубопроводов.

«Экологическое лобби продолжает добиваться своего в судах с тем, чтобы контролировать и снижать экономический рост», – приводит слова министра РИА «Новости».

В понедельник суд распорядился остановить работу нефтепровода Dakota Access по иску индейских племен, через чью территорию он проходит. Суд постановил, что выданное властями разрешение на строительство нефтепровода не соответствовало стандартам законодательства в сфере охраны природы. Более того, суд счел нарушение настолько существенным, что дальнейшую работу нефтепровода до его устранения признал невозможной. Нефтепровод предписано закрыть в течение 30 дней.

По словам министра энергетики США, нефтепровод Dakota Access обеспечивал Средний Запад Соединенных Штатов доступной и недорогой нефтью, его строительство создало более 10 тыс. рабочих мест.

«К тому же закрытие [Dakota Access] приведет к потере миллионов долларов в виде налогов, которые трубопровод обеспечивает каждый год. Эти деньги идут на школы, больницы и другие общественные нужды в Северной и Южной Дакоте, Айове и Иллинойсе», – обратил внимание Бруйетт.

Компания-оператор трубопровода Energy Transfer LP решила обжаловать судебный запрет, который стал очередным поражением для энергетической отрасли США и администрации Дональда Трампа, стремящейся облегчить строительство энергетической инфраструктуры.

Напомним, в сентябре 2016 года федеральный суд в США разрешил строительство нефтепровода из Северной Дакоты в Иллинойс. Выступающие против строительства индейцы неоднократно блокировали строительство нефтепровода. В результате власти согласились пересмотреть маршрут нефтепровода.



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