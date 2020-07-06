Мнение: Мода на онегиных

06.07.2020, 21:42, Разное

Чем больше доярок, тем больше онегиных.

И этот эффект полевой, то есть касается даже тех мужчин, которые лично с доярками не сталкивались.

Полевой эффект проще всего рассмотреть на примере моды.

Если нечто вошло в моду, это становится нужно всем, значимость этого растет, все об этом говорят, у всех есть мотивация к этому.

Но лучший друг моды – дефицит. Как только чего-то модного становится избыток, из моды это выходит.

В истории по ссылке женщина грустит, что молодых людей не привлекают танцы с женщинами. «Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя». А парни компьютерную игру обсуждают.

В игре есть уровни, которые проходить сложно и интересно. А танцевать с женщинами – слишком просто и уныло. Это было модно когда-то, когда являлось игрой.

Почитайте про балы у классиков. Молодые офицеры состязались в умении нравиться барышням. Те самые гусарские шутки, которые у феминисток вызывают гнев, были связаны с модой на волокитство. Женщине надо было вскружить голову и получить от неё поцелуй, вот тогда ты красавец. В процессе этой игры мужчины и сами влюблялись, страдали, мечтали жениться. Но мотивацией изначальной было не это, мотивация всегда связана с социальными амбициями и конкуренцией.

Проходить уровни в игре интересно, а романтика давно перестала быть игрой. Онегины относятся к женщинам серьезно и смотрят на них опасливо. У каждого онегина есть белое пальто, что смотреть на женщин как на объект – отвратительно. И чем больше онегиных, тем больше доярок, охотящихся за их ускользающими тушками. Стоять в сторонке и теребить платочки быстро надоедает, когда в твою сторону ноль внимания. Начинается погоня с щипцами. А от погони всякий начинает удирать. Поэтому онегиных становится все больше и больше.

Как адаптируетесь к новым условиям, девушки? Те, кто не замужем пока.

А вы, мужчины, ощущаете тяжесть белого пальто? Снимать его и возвращать себе способность смотреть на женщин как на объекты пробовали?

Кто понимает, когда мужчине надо смотреть на женщину как на объект и почему? А когда как на субъекта?