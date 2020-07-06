Компания Chery в июне увеличила продажи в РФ на 28 процентов

06.07.2020, 21:35, Новости дня

Китайская компания Chery в минувшем месяце продала большее количество автомобилей, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

В частности, за минувший месяц общее число продаж достигло 660 автомобилей. За первые полгода китайская марка продала в РФ около 2,8 тысяч новых автомобилей, а самыми востребованными стали модели Tiggo 4 и Tiggo 8. Также аналитики констатировали, что на третьем месте по популярности оказалась модель кроссовера Tiggo 7.

Кроме того, на российском рынке предложены пять различных моделей кроссоверов, однако производитель намерен в ближайшее время сократить количество паркетник до трех. Также следует отметить, что в минувшем месяце около 12% от общего числа проданных автомобилей реализованы посредством онлайн-заявки.