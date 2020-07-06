 

Новый Mercedes S-class нового поколения получит версию мультимедийного центра MBUX

06.07.2020, 21:35, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала официальный снимок мультимедийного центра  Mercedes-Benz S-Class W223.

Кроме того, премиальный седан существенно отличается по дизайну салона. Официальная презентация автомобиля состоится 8 июля во время выставки в Москве. Кроме того, по изображениям можно увидеть, что автомобиль имеет усовершенствованную мультимедийную систему с крупным экраном. Теперь радикально изменилась навигационная система, отличающаяся своим видом.

Сообщается, что финальная презентация премиальной модели Mercedes-Benz S-Class W223 состоится уже в сентябре, тогда как изначально публика сможет ознакомиться с автомобилем в режиме онлайн. Пока технические параметры транспортного средства остаются неизвестными.



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