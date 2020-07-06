 

JAC продемонстрировал новый кроссовер Jiayue X8

06.07.2020, 21:35, Новости дня

Китайская компания JAC намерена презентовать новый кроссовер Jiayue X8.

Производитель пока не раскрывает технические параметры, тогда как линейка Jiayue была создана совсем недавно и существенно отличается от предшественников. На сайте минпрома Китая уже появились снимки модели, однако они настолько мутные, что рассмотреть транспортное средство не представляется возможным. Кроме того, новинка имеет стильные ходовые огни, усовершенствованную оптику, а также модернизированную решетку радиатора, а также новые бамперы.

Также следует отметить, что под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 184 о.с. мощности. Автомобиль получил шестиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением, а также систему переднего привода.



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