Астрономы обнаружили неподалеку от Солнца пригодные для жизни планеты

06.07.2020, 21:30, Разное

Астрономы с помощью телескопа La Silla смогли обнаружить неподалеку от Солнца несколько планет, которые могут быть пригодными для жизни. Система космических объектов изучалась учеными на протяжении трех месяцев, передает издание Science.

Экзопланеты располагаются от Солнца на расстоянии 10,7 световых лет. По словам ученых, небесные тела вращаются вокруг звезды GJ 887 или Lacaille 9352, находящейся в созвездии Южной Рыбы. Две скалистые планеты, напоминают Марс и Землю. Астрономы не отвергают также существования третьей экзопланеты, отдаленной от других.

Lacaille 9352 принадлежит к переменным одиночным звездам и располагается от Земли в 10 световых годах. Этот красный карлик не имеет собственной планетарной системы и не производит разрушительных для атмосферы и признаков жизни на других объектах вспышек. Две открытые экзопланеты были названы GJ 887c и GJ 887b. Последняя в 4,2 раза превышает размеры Голубой планеты и делает оборот за 9,3 дня. Другое тело – GJ 887c больше Земли в 7,6 раза и обращается вокруг звезды раз в 21,8 дней.

Для того, чтобы выяснить, газообразные или плотные выявленные экзопланеты потребуется дальнейшее изучение. Поскольку космические тела находятся недалеко от звезды, они могут быть подходящими для жизни. Если удастся подтвердить существование в обитаемой зоне третьей экзопланеты, то система GJ 887 окажется в списке самых изученных планетных систем, приближенных к Солнцу, заключили авторы исследования.