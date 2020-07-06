 

Мнение: 500 тыс штрафа лучше 6 лет колонии, но…

06.07.2020, 21:20, Разное

Прокурор требовал приговорить журналистку Светлану Прокопьеву к шести годам колонии за публичное оправдание  и пропаганду терроризма. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском облсуде согласился с прокуратурой и признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Но приговорил к штрафу в 500 тыс рублей.

Очевидно, что 500 тыс рублей штрафа – это лучше шести лет колонии. Но от приступа «гуманизма» судей приговор не перестал быть липовым. Подозреваю, что судьи «вошли в положение» тех, кто инициировал уголовное дело и дотащил его до суда. А это и следователи, и прокуроры, и эксперты… И что теперь, всех их привлекать к ответственности за то, что сфабриковали уголовное дело? Вот поэтому-то, думаю, суд и защитил фабрикантов…

Полностью солидарен с депутатом Псковского областного собрания Львом Шлосбергом, которого тоже привлекли к этому судебному процессу и на одном из судебных заседаний он так оценил колонку Прокопьевой в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в Архангельск:

— Это журналистское исследование произошедшей трагедии, — ответил он. — Общество должно задавать себе вопрос о том, почему произошла такая трагедия? Она (Светлана) подняла вопрос об ответственности государства и общества за то, что происходит. В том числе — как молодежь приходит к насилию. При обсуждении таких событий вопрос о причинах нельзя миновать. И Светлана задала вопрос: что происходит с государством, в котором есть ограничения свободы?
Отсюда

В общем, остаюсь при своем мнении, что приговор в отношении Светланы Прокопьевой – липовый! Считаю, что он должен быть отменен и по уголовное делу должно быть вынесено новое решение, единственно возможное – оправдательный приговор.

На снимке: после приговора, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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