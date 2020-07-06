Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

06.07.2020, 21:18, Новости дня

Власти Великобритании ввели в понедельник санкции в отношении 25 граждан России и 20 граждан Саудовской Аравии в рамках мер, предпринятых Лондоном для того, чтобы прекратить отмывание «запятнанных кровью денег» на территории Британии. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

После того, как Великобритания вышла в январе из Евросоюза, премьер-министр Борис Джонсон решил утвердить новую независимую роль страны во внешней политике и вопросах торговли. Лондон впервые ввел самостоятельные санкции против нарушителей прав человека, заморозив активы и запретив выдачу виз лицам, оказавшимся в санкционном списке.

Министр иностранных дел Доминик Рааб с самого начала был сторонником жестких санкций. Выступая сегодня в парламенте, он назвал имена нескольких фигурантов санкционного списка, среди которых оказались граждане России, причастные к гибели адвоката Сергея Магнитского, а также саудовские официальные лица, замешанные в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

«Клептократы и гангстеры не смогут больше отмывать свои запятнанные кровью деньги в этой стране», – заявил Рааб, выступая сегодня в парламенте.

«Сегодня правительство … посылает очень четкий сигнал от имени британского народа о том, что замаравшие руки кровью бандиты и деспоты, приспешники и диктаторы, не смогут свободно проникать в эту страну, чтобы скупать собственность на Кингс-роуд, совершать рождественские покупки в Найтсбридже или, говоря начистоту, перекачивать грязные деньги через британские банки или другие финансовые учреждения», – заявил Рааб.

Инвесторы из России, Китая и Ближнего Востока инвестировали миллиарды фунтов стерлингов в Лондон, скупая элитную недвижимость и целые компании. Однако теперь происхождение части этих богатств поставлено властями Великобритании под сомнение.

Самым высокопоставленным россиянином, оказавшимся под новыми британскими санкциями, стал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, подчиняющийся непосредственно президенту РФ Владимиру Путину. Бастрыкин уже находится в черных списках в США и Канаде из-за смерти Магнитского – российского адвоката, арестованного в 2008 году после того, как тот разоблачил высокопоставленных чиновников, причастных к масштабному налоговому мошенничеству. Магнитский скончался в московской тюрьме в 2009 году, до этого он жаловался на жестокое обращение.

В МИД России новые санкции раскритиковали. В российском посольстве в Лондоне выпустили заявление, в котором говорится о «возмутительности» того, что в санкционный список включили «высокопоставленных представителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей».

Рааб также объявил о санкциях против 20 саудовцев, которые, по словам Великобритании, причастны к смерти Джамаля Хашогги.

Билл Браудер, генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, приветствовал этот шаг как «огромную веху в нашей кампании за правосудие для Сергея Магнитского».

«Теперь дверь открыта … Это начало новой тенденции в защите прав человека», – сказал он в интервью Reuters.

В списке также оказались несколько северокорейских чиновников.

Агентство «Франс-Пресс» приводит комментарии экспертов, которые считают, что санкции могут помочь Великобритании определить свою глобальную роль после выхода из состава ЕС.

Эмиль Далл, старший научный сотрудник аналитического центра RUSI, в беседе с журналистами назвал сегодняшнее решение «первыми независимыми санкциями Великобритании». По его словам, вполне вероятно, что Великобритания будет более строго следовать американским и канадским санкциям, чем ранее, когда страна входила в состав Евросоюза.

По словам Далла, новый режим санкций ударит по британскому финансовому сектору, страховой отрасли и даже школам-интернатам, куда некоторые из лиц, оказавшихся под санкциями, отправили своих детей на учебу.